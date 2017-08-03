Как наказать таксиста

Главное, чтобы все ваши претензии были подкреплены убедительными доказательствами. Например, если вас намеренно повезли по самому длинному маршруту, из-за чего увеличилась стоимость услуг, вам следует предъявить две схемы проезда — оптимальный и фактический, составленные с помощью сервиса Яндекс.Карты или Google Maps. Изображения желательно заверить у нотариуса. Доказать, что на коротком пути не было пробок, поможет функция статистики указанных сервисов, которая воспроизводит локальный трафик на нужный день и час.

Свидетельством хамства таксиста служит видео- или аудиозапись. Если дополнительно привлечь свидетелей, то шанс взыскать компенсацию за моральный ущерб существенно возрастет. При этом следует учитывать разницу между угрозой и оскорблением. Если речь идет об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, то это уголовная ответственность согласно статье 119 УК. Оскорбление по статье 5.61 КоАП считается административным правонарушением.

Жалобу нужно направить руководителю организации, оказывающей услуги, в федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор), местное управление транспорта. В прокуратуру можно подать заявление на проверку юридического лица, которому принадлежит такси, там же обжалуются письменные ответы из Управления транспорта.