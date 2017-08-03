Как наказать таксиста

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Столкнувшись с неправомерными действиями таксиста, вы можете обратиться в надзорные инстанции только если воспользовались лицензированной службой такси. В этом случае причиной жалобы может быть не только хамство или обман со стороны водителя, но также нарушение им ПДД и ненадлежащее состояние автомобиля.
Денис Халфин

Главное, чтобы все ваши претензии были подкреплены убедительными доказательствами. Например, если вас намеренно повезли по самому длинному маршруту, из-за чего увеличилась стоимость услуг, вам следует предъявить две схемы проезда — оптимальный и фактический, составленные с помощью сервиса Яндекс.Карты или Google Maps. Изображения желательно заверить у нотариуса. Доказать, что на коротком пути не было пробок, поможет функция статистики указанных сервисов, которая воспроизводит локальный трафик на нужный день и час.

Свидетельством хамства таксиста служит видео- или аудиозапись. Если дополнительно привлечь свидетелей, то шанс взыскать компенсацию за моральный ущерб существенно возрастет. При этом следует учитывать разницу между угрозой и оскорблением. Если речь идет об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, то это уголовная ответственность согласно статье 119 УК. Оскорбление по статье 5.61 КоАП считается административным правонарушением.

Жалобу нужно направить руководителю организации, оказывающей услуги, в федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор), местное управление транспорта. В прокуратуру можно подать заявление на проверку юридического лица, которому принадлежит такси, там же обжалуются письменные ответы из Управления транспорта.

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Кроме того, существует возможность отправить претензию в онлайн-сервис, которым вы воспользовались при заказе. Максимум, на что стоит рассчитывать в этом случае — таксисту снизят рейтинг, либо заставят его пройти повторную аттестацию. Пожаловаться в онлайн-службу можно с помощью формы отзыва, доступной после выполнения заказа, либо по ссылке обратной связи.

Вся информация об организации перевозчика, необходимая для составления жалобы, имеется либо на ее официальном сайте, либо в лицензии, которую вам обязаны предъявить в каждой машине такси по первому требованию в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Федерального закона № 69.

В жалобу следует включить наименование организации-адресата, должностное лицо и контактные данные отправителя. Кроме подробного изложения фактов и требования о возмещении средств, административном взыскании или компенсации морального вреда, необходимо указать номер и марку автомобиля, время вызова машины, адрес выезда, а также ФИО водителя.

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3 августа 2017
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