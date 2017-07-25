Как не пострадать в разборке на дороге

Фото: www.youtube.com
Как известно, люди гибнут и калечатся на дорогах не только в результате дорожно-транспортных происшествий. Перекрестки, «зебры», светофоры и обочины уже давно стали местом кровавых дуэлей, во время которых водители друг друга нещадно избивают, режут и расстреливают. Причем попасть на мушку агрессивному хаму может каждый, и практически на ровном месте.
Денис Халфин

Обескураживающие видео с регистраторов ежедневно поступают в социальные сети со всех уголков необъятной России. Сводками о жертвах жесточайших дорожных боев пестрят отчеты ГИБДД, вопиющие факты хамства со стороны водителей фиксируются различными общественными движениями, о необходимости борьбы с неадекватным поведением водителей заявлял сам президент.

На днях на Ленинградском шоссе в Химках схлестнулись водитель фуры и владелец микроавтобуса. В результате один из них получил ранение в ногу из травматического оружия. Накануне стрельба возникла на дороге неподалеку от деревни Алексино в Истринском районе Подмосковья. После столкновения Mazda и Maserati, водитель последней (как оказалось, он был пьян) разрядил обойму травмата в своего оппонента, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. А в Киржаче после лобового столкновения Infiniti и Mazda один из водителей напал с ножом на другого, нанеся ему смертельное ранение.

Причем конфликт о возмещении ущерба мог быть легко улажен с помощью страховщиков, если бы не уязвленное самолюбие одного из участников аварии.

Фото: www.motor.mapfre.es

Чаще всего буйный нрав и накопленный стресс рвутся наружу из-за сущих пустяков, когда водители элементарно не могут поделить проезжую часть. Ведь для многих горячих парней дорога становится ярмаркой тщеславия, где ключевой аргумент — «я первый!» Если вы готовы «сражаться за правду» (то есть за асфальт) и не боитесь быть избитым, зарезанным или застреленным, тупо отвечайте на агрессию агрессией. Это только усугубит и спровоцирует конфликт со всеми вытекающими последствиями.

Однако есть другой путь. Такие человеческие качества, как снисходительность, доброжелательность и великодушие во все века почитались умными людьми за величайшие достоинства, и только персоны с ущемленным самолюбием могли увидеть в них слабость или трусость.

Конечно, у каждого из нас разный темперамент и, действительно, многим, кого одолевает жесточайший стресс и нервное напряжение, порой невероятно сложно справиться с эмоциями и подавить в себе раздражительность. В этом случае психологи советуют играть в своеобразный психологический тренинг, который поможет держать себя в руках.

Главное условие такой игры — тотальная доброжелательность, которую вы должны излучать по отношению ко всем окружающим на дороге. Прежде всего, сохраняйте позитивный внутренний настрой и уверенность в себе, будьте вежливы и спокойны, по возможности пропускайте вперед всех желающих, уступайте пешеходам, не стесняйтесь улыбаться всем доброй улыбкой и благодарить или приветствовать людей открытой ладонью, даже, когда они этого не заслуживают. Отвечайте на хамство позитивом, наберитесь сил и промолчите. Но высшим пилотажем будет, если вы сами попросите у хама прощения — искренне, великодушно, без тени иронии. В любом случае вы его обескуражите и снизите градус напряжения. Велик шанс, что такой поворот человека отрезвит и заставит задуматься. Один боец покрутит у виска, а другой в ответ наградит вас искренней улыбкой.

Быть вежливым и сдержанным к тем, кто этого, по вашему мнению, не заслуживает, на первых парах очень сложно. Ваши добрые чувства не будут искренними, и вы почувствуете себя лицемером. Но это не так, о чем вам даст знать ваша совесть, которая будет чиста. Кому-то придется переступить через себя, но мирный настрой в любом случае принесет свои плоды, и вы осознаете, сколько сэкономлено нервов, сколько обойдено острых углов, которые могли стать роковыми, и самое главное — сколько окружающих получило заряд позитива. Ведь вы с вашим спокойствием и хорошим настроением станете добрым примером для тех, кто злится, нервничает и «быкует». Со временем, если вы этого сильно захотите, доброта обязательно станет искренней и сердечной. И всегда помните, что говорили мастера боевых искусств: лучший бой — не начатый бой.

ПДД, дорога, ГИБДД
25 июля 2017
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