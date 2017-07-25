Как не пострадать в разборке на дороге

Обескураживающие видео с регистраторов ежедневно поступают в социальные сети со всех уголков необъятной России. Сводками о жертвах жесточайших дорожных боев пестрят отчеты ГИБДД, вопиющие факты хамства со стороны водителей фиксируются различными общественными движениями, о необходимости борьбы с неадекватным поведением водителей заявлял сам президент.

На днях на Ленинградском шоссе в Химках схлестнулись водитель фуры и владелец микроавтобуса. В результате один из них получил ранение в ногу из травматического оружия. Накануне стрельба возникла на дороге неподалеку от деревни Алексино в Истринском районе Подмосковья. После столкновения Mazda и Maserati, водитель последней (как оказалось, он был пьян) разрядил обойму травмата в своего оппонента, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. А в Киржаче после лобового столкновения Infiniti и Mazda один из водителей напал с ножом на другого, нанеся ему смертельное ранение.

Причем конфликт о возмещении ущерба мог быть легко улажен с помощью страховщиков, если бы не уязвленное самолюбие одного из участников аварии.