Экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона срочно госпитализировали

57-летний ведущий нового проекта The Grand Tour уже прошел первоначальный курс лечения, но отпускать его из клиники доктора пока не рискуют. В своем Инстаграме Джереми Кларксон опубликовал пост с фотографией, на которой он изображен с капельницей и трубками. В свойственной для острослова манере и комментарий: «Обычно я выбираю на отдыхе несколько иной тип браслетов».

Между тем, новый ведущий Top Gear Крис Харрис буквально несколько дней назад так же был вынужден обратиться к медикам за помощью — в ходе съемок очередной серии шоу журналист ударился головой об аэродинамическое крыло, находившееся в руках одного из специалистов гоночной команды. Врачи наложили Харрису несколько швов на затылке, но съемки проекта продолжаются.