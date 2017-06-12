Экс-ведущий шоу Top Gear Ричард Хаммонд разбился во время съемок

Инцидент произошел в Швейцарии, где тестовый экземпялр электрокара Rimac Concept One с Хаммондом за рулем на большой скорости вылетел с проезжей части и практически сразу же воспламенился.
Во время съемок очередной серии для нового сезона скандального автомобильного шоу The Grand Tour, ведущий Ричард Хаммонд попал в аварию, в результате которой машина перевернулась и загорелась. Слава Богу, что шоу-мен остался вживых.
Правда, наученный горьким опытом водитель (несколько лет назад Хаммонд уже попапал в ДТП, где получил очень серьезные травмы) успел вовремя выбраться из автомобиля до его момента возгорания. Впрочем, без последствий для здоровья не обошлось — бывший участник шоу Top Gear сильно повредил ногу.
Автор проекта и его коллега по цеху Джереми Кларксон написал на официальной странице в Твиттере, что это одно из «самых чудовищных ДТП, которые я когда-либо видел в своей жизни». Пожалуй, стоит дождаться эфира.
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