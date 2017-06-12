Экс-ведущий шоу Top Gear Ричард Хаммонд разбился во время съемок

Правда, наученный горьким опытом водитель (несколько лет назад Хаммонд уже попапал в ДТП, где получил очень серьезные травмы) успел вовремя выбраться из автомобиля до его момента возгорания. Впрочем, без последствий для здоровья не обошлось — бывший участник шоу Top Gear сильно повредил ногу.