Полиция арестовала за мошенничество семерых «друзей» Эрика «Давидыча»

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ГУ МВД по Свердловской области, оперативникам удалось задержать членов преступной группы, промышлявшей мошенничеством в отношении страховых компаний. Похоже, схема «развода» страховщиков на деньги, которую успешно применял скандально-известный блогер Эрик «Давидыч», актуальна и по сей день.
Мирон Горин

Следствие считает, что на счету ОПГ по меньшей мере 20 эпизодов, связанных с мошенничеством и вымогательством денежных средств у страховых компаний. По предварительным данным, ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в десятки миллионов рублей.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и бойцов Росгвардии, были задержаны семь человек преступного сообщества, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159.5 и ч.3 ст.163 УК РФ. Подследственным грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: АвтоВзгляд

Как выяснили полицейские, участники банды приобретали дорогостоящие элитные иномарки, страховали их, а затем имитировали ДТП. Причем даже не выезжая на дороги — аферисты заранее наносили повреждения на машины в принадлежащей им автомастерской и оформляли по сути несуществующие аварии. После чего требовали от страховщиков возмещение ущерба.

Что примечательно, в составе группировки были и представители самих страховых компаний, получавшие свой процент за помощь в юридическом сопровождении документов, а также сотрудники ГИБДД. Сейчас следствие пытается выяснить всех причастных к отработанной схеме лиц.

Фото: youtube.com

В общем, дело «быстрого грузина» Эрика Китуашвили, арестованного в феврале прошлого года за аналогичные преступления, живет и процветает. Чего нельзя сказать о созданном им автомобильном сообществе Smotra.ru, чьи встречи в «реале» стали проходить все реже, а интернет-тусовка практически загнулась и вовсе.

Впрочем, лет эдак через несколько, когда «Давидыч» выйдет на свободу, отлаженная «движуха» по троллингу всего и вся, возможно, оживет вновь. Только вот против ГИБДД изрядно постаревший и забытый всеми видеоблогер уже вряд ли рискнет выступать в своих видеосюжетах.

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7 августа 2017
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