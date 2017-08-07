Полиция арестовала за мошенничество семерых «друзей» Эрика «Давидыча»

Следствие считает, что на счету ОПГ по меньшей мере 20 эпизодов, связанных с мошенничеством и вымогательством денежных средств у страховых компаний. По предварительным данным, ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в десятки миллионов рублей.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и бойцов Росгвардии, были задержаны семь человек преступного сообщества, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159.5 и ч.3 ст.163 УК РФ. Подследственным грозит до 15 лет лишения свободы.