Аварийный август: водителей ждут большие беды даже от маленьких проблем

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

15 августа, вторник – сегодня канал связи «водитель-пешеход» может быть нарушен. Кем бы вы сегодня ни оказались, думайте и за себя, и за того парня. Внимание водителей — «3; аварийность — '4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «2».

16 августа, среда – отличный день для начала путешествий и обращений в государственные органы власти. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «3»; продажа — «3».

17 августа, четверг – вспышки раздражения сегодня могут отвлечь вас от дороги, а превышение скорости может спровоцировать вас на ошибку. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий --- «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

18 августа, пятница – хорошо отдохните накануне: накопленная за неделю усталость и снижение концентрации внимания может сказаться на качестве вождения сегодня. Не делайте ничего из последних сил. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «4».

19 августа, суббота – наилучшим вариантом перемещений сегодня будет общественный транспорт. Не стоит также отправляться на дальние расстояния. Посвятите день отдыху и расслаблению. Будьте внимательны на воде. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

20 августа, воскресенье – день неспокойный, поэтому не лезьте «на рожон» и четко соблюдайте ПДД. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «1»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

21 августа, понедельник – на сегодня лучше запланировать мелкие незначительные автомобильные дела и перемещения на короткие расстояния, по всем глобальным вопросам пока горит красный свет. Внимание водителей –«4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «2».