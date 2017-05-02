Метро как вечный стресс для водителя

За 17 лет в России в метро было совершено в общем счете 6 терактов, 4 из них еще до 2005 года. Казалось бы, безопасность в общественном транспорте сейчас на должном уровне, поэтому противоправных действий совершается меньше. Вопросу транспортной безопасности российские власти уделяют достаточно внимания, но часть расходов на ее обеспечение перекладываются на пассажиров. В России средняя стоимость проезда в метро — 30,6 руб., в автобусе — около 20 руб. за билет, в такси — 250 за поездку. Для сравнения, за рубежом цена на билет в метро варьируется от 16 до 255 руб., где самая большая стоимость в более развитых странах — США, Великобритании, Германии, и уровень жизни там на порядок выше. Безусловно, в цену проезда входят расходы на топливо, зарплата сотрудников, техническое обслуживание, налоги. Но какая сумма от стоимости билета обязательно должна идти в бюджет на обеспечение безопасности пассажира?

Согласно требованиям транспортной безопасности, в России во всех метрополитенах установлены рамки стационарных металлодетекторов, на каждой станции размещено от 15 до 30 видеокамер. Чтобы пассажиры вовремя получали важную информацию о происшествиях, в метро ставятся информационные терминалы. Для проверки оставленных вещей в вагонах и на станциях привлекаются службы со специально обученными собаками. Автоматические контрольные пункты, пожарная и охранная сигнализации, эскалаторы тоже являются техническими средствами для достижения безопасности пассажиров. В автобусах система транспортной безопасности ограничивается техническим обслуживанием транснпортного средства, наличием тахографов и выполнением некоторых требований водителей. Но достаточно ли всего этого?