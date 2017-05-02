Метро как вечный стресс для водителя

Фото Михаил Ковалев
Любой автовладелец, даже в булочную ездящий на машине, в течение дня несколько раз становится пешеходом. А чуть реже — и пассажиром общественного транспорта, то спускаясь в метро, то садясь в автобус. Понятно, что комфортными такие поездки не назовешь. Но куда более серьезной проблемой на сегодняшний день является безопасность подобных перемещений в пространстве. Понятно, что риск попасть в ДТП здесь гораздо ниже, чем за рулем собственного авто, зато возрастает опасность терактов и других неприятных инцидентов. Можно ли их если и не избижать, то хотя бы минимизировать разобрался портал «АвтоВзгляд».
Алексей Тузов

За 17 лет в России в метро было совершено в общем счете 6 терактов, 4 из них еще до 2005 года. Казалось бы, безопасность в общественном транспорте сейчас на должном уровне, поэтому противоправных действий совершается меньше. Вопросу транспортной безопасности российские власти уделяют достаточно внимания, но часть расходов на ее обеспечение перекладываются на пассажиров. В России средняя стоимость проезда в метро — 30,6 руб., в автобусе — около 20 руб. за билет, в такси — 250 за поездку. Для сравнения, за рубежом цена на билет в метро варьируется от 16 до 255 руб., где самая большая стоимость в более развитых странах — США, Великобритании, Германии, и уровень жизни там на порядок выше. Безусловно, в цену проезда входят расходы на топливо, зарплата сотрудников, техническое обслуживание, налоги. Но какая сумма от стоимости билета обязательно должна идти в бюджет на обеспечение безопасности пассажира?

Согласно требованиям транспортной безопасности, в России во всех метрополитенах установлены рамки стационарных металлодетекторов, на каждой станции размещено от 15 до 30 видеокамер. Чтобы пассажиры вовремя получали важную информацию о происшествиях, в метро ставятся информационные терминалы. Для проверки оставленных вещей в вагонах и на станциях привлекаются службы со специально обученными собаками. Автоматические контрольные пункты, пожарная и охранная сигнализации, эскалаторы тоже являются техническими средствами для достижения безопасности пассажиров. В автобусах система транспортной безопасности ограничивается техническим обслуживанием транснпортного средства, наличием тахографов и выполнением некоторых требований водителей. Но достаточно ли всего этого?

Фото Александр Корнющенко

На обеспечение такой безопасности пассажиров общественного транспорта власти выделяют определенную сумму денег. Например, на установку видеонаблюдения и единой радиоинформационной сети в московском метрополитене было потрачено 1,42 млрд руб., на переоборудование всех станций турникетами — около 1,82 млрд руб., на техническое обслуживание и ремонт вагонов ежегодно уходит по 300 млн руб. На безопасность питерского метро за 5 лет было потрачено 1,2 млрд руб. Казалось бы, сотни миллионов тратятся на систему безопасности подземок, вот только стресс-тесты не прошел ни Московский, ни Петербургский метрополитены.

Чтобы понять, насколько сильно власти регионов уделяют внимание транспортной безопасности пассажиров, например, в метро, надо знать, сколько средств из бюджета откладывается на эти цели. В Москве на строительство 1 км ветки уходит около 7 млрд руб. Если учесть, что общая протяженность одной линии в среднем составляет 25 км., то на ее строительство уходит приблизительно 175 млрд руб. То есть, на систему безопасности Московского метрополитена идет примерно 0,8% от общей стоимости его строительства. Вроде бы и немало, но по сравнению с развитыми странами явно недостаточно.

Фото Евгений Семенов

Так, в европейском общественном транспорте безопасность пассажиров обеспечивается не только за счет тахографов, но и других технологических инноваций. В автобусах и трамваях весом от 3,5 т и количеством мест внутри от 9 шт. устанавливаются ограничители скорости, электронный контроль устойчивости ТС, антиблокировочная система тормозов и т. д. Многие автобусы оснащены отдельными телефонами для связи с аварийными службами. Все водители проходят по 70 часов интенсивного обучения, а при смене места работы или через 3−5 лет отправляются на тренинги по повышению квалификации длительностью 35 часов. Кроме классических мер безопасности, таких как видеонаблюдение и наличие турникетов, в метрополитенах Европы на входе каждой станции имеется по 1−2 сканнера багажа, по 3 многозонных металлодетектора, позволяющих определить не только наличие у пассажира металлического предмета, но и место его расположения. На каждые 25−30 станций метро работает отдельное охранное агентство. То есть для обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте власти европейских стран не скупятся на новые технологии, ресурсы и время, чтобы достичь максимальной защиты пассажиров.

Безусловно, на Западе тоже выделяются определенные суммы из бюджета на транспортную безопасность. В США на строительство одной линии Вашингтонского метро ушло 188,8 млрд руб., сейчас на ее обслуживание ежегодно тратится по 3,77 млрд руб. А в Лос-Анджелесе, например, на повышение уровня безопасности в местном метрополитене в течение 10 лет будет потрачено дополнительно 37,18 млрд. руб, а это почти по 4 млрд руб. в год. За рубежом обеспечение безопасности составляет около 2,1% от строительства одной ветки, т. е. в два раза выше, чем в России. На фоне таких решений, которые принимают власти зарубежных стран для защиты пассажиров от актов незаконного вмешательства в общественном транспорте, кажется, что в России этому вопросу уделяют чуть меньше внимания.

Фото assets.nydailynews.com

Тем не менее, защита в общественном транспорте в нашей стране все-таки есть. На повышение безопасности в Московском метрополитене ежегодно выделяется в среднем по 67 млн руб. в год. В эту стоимость обычно входит закупка рентгеновских установок для досмотра личных вещей и багажа, рамочных металлодетекторов, их техническое обслуживание и т. д. До 2019 года на систему безопасности в метрополитене Санкт-Петербурга будет выделено около 2,2 млрд руб. Здесь надо заметить, что с 2017 года стоимость одной поездки в столичном метро увеличилась на 7,5%, в питерском — на 28,6%. Убрав из этой доли уровень инфляции — 5,4%, повышение стоимости топлива за 2016 год на 10,4%, рост амортизации, налоги, остается около 2,8% - куда уходит этот процент неизвестно. Вероятно, именно эти 2,8% от стоимости проезда отчисляются в бюджет властей на будущие закупки технических средств, т. е. такой процент пассажиры платят за свою безопасность в общественном транспорте. При этом за последние 17 лет в России в метро было совершено 6 терактов, тогда как во всей Европе только 3. То есть очевидно, что на Западе применяется больше инновационных технологий, обеспечивающих безопасность пассажиров и позволяющих быстрее выявлять преступников. За счет высокоразвитой экономики в странах Европы и США на эти цели выделяется из бюджета значительно больше средств, чем в России.

6 мая 2017
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