Как вождение автомобиля влияет на мужскую потенцию

Что касается британских ученых, то они утверждают, что нормальному образованию сперматозоидов в организме мужчины мешают высокие температуры, поэтому длительный перегрев мошонки в теплом салоне авто приводит к нарушению сперморегуляции, и, как следствие — к импотенции и бесплодию. Ученые гарантируют эти проблемы всем тем, кто проводит за рулем 12 часов подряд. Очень кстати придется опция вентиляции сидений, но и с холодком в мужском хозяйстве главное не переборщить.

Кроме того, нарушение потенции мужчины медики связывают с недостатком тестостерона в его организме. Причина — минимум физической активности и лишний вес, что также характерно для тех, кто значительное время проводит за рулем. К тому же, для многих водителей, а особенно для тех, кто недавно получил «права», управление автомобилем в условиях большого мегаполиса превращается в настоящий стресс. А, как известно, нарушение потенции у сильного пола чаще всего возникает в связи с его неблагополучным психоэмоциональным состоянием. Так что если вы много времени проводите за рулем, найдите возможность посещать спортзал и бассейн, активней двигайтесь, почаще заряжайтесь позитивом и сохраняйте приятные эмоции.