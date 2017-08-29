Новый оператор столичного каршеринга предложит москвичам кроссоверы

По предварительным данным, автопарк Easy Ride будет состоять исключительно из кроссоверов Renault Kaptur. Руководители компании планируют предоставлять автомобилистам в краткосрочную аренду только SUV, по крайней мере в первое время.

– Мы будем ориентироваться по потребностям рынка: если они (кроссоверы — прим.ред.) не будут пользоваться спросом, возможно, изменим комплектацию автопарка. Но пока, по нашим расчетам, даже этого количества кроссоверов недостаточно для того, чтобы удовлетворить запрос потребителей, — приводит слова представителя Easy Ride агентство RNS.

Кроме того, в компании отметили, что стоимость минуты аренды автомобиля составит 10—12 рублей. Точные прайсы предоставят позже, ближе к запуску сервиса, который намечен на 14 сентября.

Напомним, что сейчас кроссоверы имеюся в парке другой каршеринговой компании — «Делимобиль». Фирма предоставляет в аренду корейские KIA Sportage, хотя основной упор делается на Hyundai Solaris.