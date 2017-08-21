В России стартовали продажи кроссовера Renault Kaptur Extreme

Как сообщает пресс-служба Renault, главными отличительными чертами Kaptur Extreme являются полностью светодиодная оптика с технологией Pure Vision и динамические указатели поворота. Окрашенный в эксклюзивный цвет «Слоновая кость» кроссовер с коричневой крышей обзавелся 17-дюймовыми легкоспавными дисками Steppe и хромированными шильдиками «Extreme».

Сиденья Kaptur Extreme отделаны эксклюзивной комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с декоративными черными вставками. Подлокотник, карты дверей и руль также выполнены из кожи с прострочкой бежевого цвета и логотипом спецсерии. В дополнение к этому на порогах кроссовера установлены накладки из нержавеющей стали.

Kaptur Extreme продается в трех модификациях с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, вариатором, шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Автомобили лимитированной версии оснащены мультимедийной навигационной системой Media NAV 3.0 с 7-дюймовым тачпадом, двухзонным климат-контролем, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start и многими другими «комфортными» опциями.

Оставить заявку на Renault Kaptur Extreme можно у любого официального дилера — ценник на новинку стартует с отметки в 1 124 990 рублей. В шоу-румах же первые автомобили появятся в сентябре нынешнего года.