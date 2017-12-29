Как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Но для начала — несколько слов о ценообразовании таксистских услуг. Современные сервисы заказа такси основаны на автоматическом балансе спроса (заказы пользователей) и предложения (машины на линии). Цену поездки из точки А в точку Б алгоритм рассчитывает в режиме реального времени. Один из важнейших факторов, влияющих на цену — это количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир.

Если заказов больше, чем физически могут выполнить работающие на линии машины, то платформа агрегаторов может автоматически включать повышающий коэффициент. Повышенная цена привлекает больше водителей, ведь во время высокого спроса они могут больше заработать. Чем больше водителей выходит — тем ниже становится коэффициент.

— В канун Нового года спрос на такси особенно высок, — комментируют по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию специалисты сервиса «Яндекс. Такси». — Люди едут в гости, в места гуляний, на площади к «главным ёлкам» города, встречаются с друзьями и родными. Водители тоже стараются больше времени проводить с семьями и менее активно выходят на линию. Из-за этого цены на поездки в новогоднюю ночь могут временно вырасти. И если вы хотите немного сэкономить, то нужно знать, что 31 декабря спрос на поездки начинает расти с 15:00 — люди стараются решить перед Новым годом оставшиеся дела, а также едут за покупками для новогоднего стола. Если выезжать раньше, до 13:00, поездка может стоить дешевле. В 20:00–20:30 такси начинают активно заказывать люди, которые отмечают праздник вне дома — они едут в гости, в клубы и рестораны. Кроме того, в это время многие водители такси завершают работу, чтобы отметить Новый год. Из-за того, что заказов много, а водителей мало, формируется повышающий коэффициент. Если выезжать из дома на полчаса–час раньше, например, в 19:30, то поездка по тому же маршруту может обойтись дешевле.

После боя курантов многие вызывают такси, чтобы поехать на встречу с друзьями и родными или отправляются компанией на прогулку. В это время на линии меньше всего водителей, поэтому и повышающий коэффициент максимальный. К 2:00 ночи коэффициент снижается — на линию выходит больше водителей. К 5 утра спрос на такси вновь растет — из гостей, из клубов и ресторанов люди возвращаются домой. С 8:00 до 11:00 на линии, как правило, уже достаточно водителей и коэффициент приближается к норме. А в 13:00 он вновь увеличивается: многие едут в гости к друзьям и родственникам, чтобы продолжить отмечать праздник…

Надеемся, что привденные выше данные помогут вам правильно выстроить свою новогоднюю логистику.