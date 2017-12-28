Можно ли отомстить соседу, забив картошку в выхлопную трубу его авто

Тем не менее, вариант с забитой в выпускную систему картошкой на первый взгляд выглядит весьма достоверно. Да и результат вроде как общеизвестен: в лучшем для владельца случае его машина просто заглохнет и не заведется до извлечения из трубы постороннего предмета, а в худшем — у нее выйдет из строя двигатель.

Мы решили провести эксперимент и заткнуть сырой картофелиной выхлопную систему какого-нибудь автомобиля. Неожиданно выяснилось, что среди современных моделей не так-то просто найти такую, у которой по старинке «на улицу» торчит круглая олдскульная труба. Даже LADA Vesta SW Cross, на которую мы возлагали большие надежды, обзавелась модными декоративными насадками прямоугольной формы со скругленными внутренними кромками.

Chery Tiggo 5 оказался более подходящим для наших гнусных целей. Мы сумели забить по картофелине в каждый из его патрубков. Кстати сказать, голыми руками запихнуть ее целиком внутрь не представляется возможным. А если помогать себе, скажем, кувалдой, то это нарушит чистоту эксперимента. Во-первых, спонтанно созревшая месть не предусматривает того, что хулиганы бегают по дворам с молотками-переростками. Во-вторых, в процессе забивания можно покорежить саму трубу. Ну а в-третьих, имея в арсенале такой внушительный инструмент, почему бы просто не садануть по лобовому стеклу — это быстрее и проще.