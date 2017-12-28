Можно ли отомстить соседу, забив картошку в выхлопную трубу его авто

Фото и видео: АвтоВзгляд
Второй по популярности способ мести гадкому соседу в дворовой мифологии — забить в выхлопную трубу сырую картофелину или свеклу. Самым эффективным при этом, естественно, единогласно признается подсыпание сахара в бензобак. Впрочем, «сладкий» миф не выдерживает критики — ни практической, ни теоретической. А как обстоят дела с «крахмальным», портал «АвтоВзгляд» решил проверить самостоятельно.
Эдуард Раскин

По опыту разбирательств с разнообразными дворовыми пугалками мы знаем, что все они оказываются при более-менее пристальном рассмотрении совершенно несостоятельными. Однако у каждой из них найдется немало адептов, которые моментально засыплют вас гневными возражениями: «Я сам это делал!», «Мой приятель так вывел из строя 412-й», «Друг рассказывал, что ему брат рассказывал, что какой-то мужик после такой шутки машину на капремонт сдал».

Только вот придирчивое выяснение обстоятельств показывает, что все эти «экспериментаторы» или «друзья экспериментаторов» не то, что сами подобных шалостей не совершали, но даже и рядом не стояли.

Тем не менее, вариант с забитой в выпускную систему картошкой на первый взгляд выглядит весьма достоверно. Да и результат вроде как общеизвестен: в лучшем для владельца случае его машина просто заглохнет и не заведется до извлечения из трубы постороннего предмета, а в худшем — у нее выйдет из строя двигатель.

Мы решили провести эксперимент и заткнуть сырой картофелиной выхлопную систему какого-нибудь автомобиля. Неожиданно выяснилось, что среди современных моделей не так-то просто найти такую, у которой по старинке «на улицу» торчит круглая олдскульная труба. Даже LADA Vesta SW Cross, на которую мы возлагали большие надежды, обзавелась модными декоративными насадками прямоугольной формы со скругленными внутренними кромками.

Chery Tiggo 5 оказался более подходящим для наших гнусных целей. Мы сумели забить по картофелине в каждый из его патрубков. Кстати сказать, голыми руками запихнуть ее целиком внутрь не представляется возможным. А если помогать себе, скажем, кувалдой, то это нарушит чистоту эксперимента. Во-первых, спонтанно созревшая месть не предусматривает того, что хулиганы бегают по дворам с молотками-переростками. Во-вторых, в процессе забивания можно покорежить саму трубу. Ну а в-третьих, имея в арсенале такой внушительный инструмент, почему бы просто не садануть по лобовому стеклу — это быстрее и проще.

Фото: "АвтоВзгляд"

Итак, Tiggo с наглухо закупоренной выпускной системой безо всякого труда завелся и немного поработал на холостом ходу. А после пары нажатий на педаль акселератора отработавшие газы 136-сильного двигателя легко вышибли любовно вставленную нами затычку.

Мы на этом не успокоились и отправились к стоявшему неподалеку Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, вооруженному агрегатом посолиднее — под его капотом скрывался 284-сильный 3,6-литровый V6 Pentastar. Тут даже на педаль нажимать не пришлось — трудолюбиво забитая картофелина вылетела практически сразу после запуска мотора.

В общем, корнеплод наших ожиданий не оправдал и не смог устоять против газовой атаки. Правда, отечественные кулибины в последнее время несколько усовершенствовали технологию и предложили вместо картошки заливать в патрубок монтажную пену. Дескать, она уж точно выдержит, заглушит и погубит. Что ж, возможно портал «АвтоВзгляд» проверит на прочность и этот миф.

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28 декабря 2017
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