Почему каршеринг не сможет заменить такси

В ходе опроса 52% респондентов заявили, что такси и каршеринг не являются конкурентами, и для каждого клиента есть своей сервис. 31% опрошенных отметили, что такси намного удобнее каршеринга, и они не считают эту услугу своим конкурентом. И только 17% петербургских таксистов видят в каршеринге реальную угрозу своей профессии.

Любопытно, что эти выводы подтвердил и недавний опрос читателей, проведенный порталом «АвтоВзгляд». На вопрос: «Пользуетесь ли вы каршерингом», отрицательно ответил 3941 респондент из 5000, принявших участие в голосовании — то есть 87%. И еще 5% опрошенных признались, что пользуются этим сервисом крайне редко. Каждый день, как мы выяснили, в каршеринговые машины садятся только 8% наших читателей.

– Для клиента такси пока удобнее каршеринга. Среди плюсов первого, например, то, что машина подается прямо к месту, где находится пассажир, или отсутствует проблема поиска парковки, --- отмечает генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев. — При этом нельзя исключать в будущем объединения каршеринга и такси, в результате чего может появиться совершенно новая услуга.