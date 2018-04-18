Пять самых опасных «подстав» от соседей по потоку

«Подставить» первого попавшегося коллегу по потоку проще простого. Вариант первый: вы на приличной скорости двигаетесь по крайней левой полосе загородной дороги, обгоняя тихоходов, едущих в правом ряду. За вами пристраивается такой же как и вы энергичный драйвер. Рано или поздно впереди покажется машина, мигающая левым поворотником в ожидании возможности повернуть влево. Приблизьтесь к ней как можно ближе и только тогда резко перестройтесь вправо, чтобы ее объехать. Водитель следующей за вами машины будет лишен возможности среагировать и затормозить, либо перестроиться. Или ему физически некуда будет уйти от столкновения. В итоге — серьезная авария. А ее фактический организатор, то есть вы, вроде как не при делах…

Еще одна «подстава» совершается из лучших человеческих побуждений. Мы едем в левой полосе и видим как на встречке стоит машина и терпеливо мигает поворотником в ожидании возможности совершить левый поворот. Мы решаем помочь бедолаге повернуть и тормозим до полной остановки, пропуская его. Он радуется, немедленно устремляется в поворот и тут ему в бок на полном ходу врезается другая машина — которая ехала по соседней с вами правой полосе. Вы как бы не при чем, формально поворачивающий водитель не убедился в безопасности маневра. Но если бы не ваша «доброта», аварии не было.