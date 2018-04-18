Пять самых опасных «подстав» от соседей по потоку

«Подставить» первого попавшегося коллегу по потоку проще простого. Вариант первый: вы на приличной скорости двигаетесь по крайней левой полосе загородной дороги, обгоняя тихоходов, едущих в правом ряду. За вами пристраивается такой же как и вы энергичный драйвер. Рано или поздно впереди покажется машина, мигающая левым поворотником в ожидании возможности повернуть влево. Приблизьтесь к ней как можно ближе и только тогда резко перестройтесь вправо, чтобы ее объехать. Водитель следующей за вами машины будет лишен возможности среагировать и затормозить, либо перестроиться. Или ему физически некуда будет уйти от столкновения. В итоге — серьезная авария. А ее фактический организатор, то есть вы, вроде как не при делах…
Еще одна «подстава» совершается из лучших человеческих побуждений. Мы едем в левой полосе и видим как на встречке стоит машина и терпеливо мигает поворотником в ожидании возможности совершить левый поворот. Мы решаем помочь бедолаге повернуть и тормозим до полной остановки, пропуская его. Он радуется, немедленно устремляется в поворот и тут ему в бок на полном ходу врезается другая машина — которая ехала по соседней с вами правой полосе. Вы как бы не при чем, формально поворачивающий водитель не убедился в безопасности маневра. Но если бы не ваша «доброта», аварии не было.
По «доброй» схеме происходят и аварии на выездах с прилегающих территорий. Вы в своей правой полосе любезно тормозите, давая возможность человеку выехать. Он радостно жмет на газ и «ловит» в свою водительскую дверь пролетающего слева от вас торопыгу. Причина таких ДТП, опять же, невнимательность выезжающего. Но без вашей «доброты» к аварии она бы не привела.
Не менее обидную для окружающих «подставу» можно учинить с участием пешехода. Либо все та же «доброта», либо нетвердое знание ПДД заставляют порой водителя тормозить «в пол» при виде пешехода, решившего пересечь дорогу в неположенном месте. Неожиданное торможение заставляет давить на тормоз и экстренно крутить рулем следующий сзади транспорт. Результатом такой коллизии вполне может стать ДТП. Которого не случилось бы, если б один водитель не решил проявить свой идиотизм…
Еще одна «подстава» — внезапный выезд на скоростное шоссе с прилегающей дороги. Вроде видишь — стоит «выезжальщик», ждет когда ты поедешь. И вдруг перед самым твоим носом он давит на газ и неторопливо выкатывается на твою полосу движения. Не врезаться при этом в его корму, не улететь с дороги и не устроить ДТП с другим соседом по потоку — огромное везение. А при отсутствии автомобильного видеорегистратора при аварии с таким «неторопливым» умучаешься еще доказывать, что виноват в ней он, а не ты.