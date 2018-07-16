Лимузин Президента РФ вывезли за рубеж на самолете

Как бы то ни было, а сравнивать лимузины Путина и Трампа на саммите в Хельсинки мы можем исключительно на основании незасекреченных частей ТТХ обеих машин. Точную толщину брони и ее конструктивные особенности, способность защитить пассажира от тех или иных видов угроз и прочие интересные подробности об Aurus и «Зверь-1», разумеется засекречены. Известно лишь, что Aurus Путина легче «Зверя-1», доставшегося Трампу в наследство от Барака Обамы, на одну тонну — 6,5 против 7,5. Правда, и мощность двигателя броневика российского президента ниже, чем у американского «аналога» — 598 л. с. против 660 л. с.

У Aurus полноприводная трансмиссия с 9-ступенчатым «автоматом». Какой привод у «Зверя» — неизвестно. Согласно некоторым данным, «Зверь», благодаря своей большой массе, в состоянии разогнаться не быстрее 100 км/ч. Максимальная скорость Aurus никогда не оглашалась официально. Однако согласно принятым еще в советском КГБ нормативам, для безопасного перемещения охраняемого лица скорость машины должна быть обязательно выше 100 км/ч — чтобы затруднить прицеливание потенциальным снайперам. Поскольку в проектировании Aurus самое непосредственное участие принимала ФСО, можно не сомневаться: российский броневик для первых лиц государства гораздо проворнее «Зверя» Трампа.