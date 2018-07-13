Тест-драйв нового Jeep Wrangler: не ссы — прорвемся

Кто бы мог подумать, что в чистенькой и ухоженной Австрии — стране, больше похожей на игрушечную железную дорогу — встречаются направления, на которые не то, что модные нынче во всем мире кроссоверы не сунутся, но и не всякий подготовленный внедорожник рискнет заехать. Однако факт остается фактом: четвертое поколение легендарного Jeep Wrangler портал «АвтоВзгляд» тестировал на вусмерть раздолбанной альпийской дорожке с тракторными колеями и 50-процентными, насквозь промокшими от зарядивших дождей затяжными подъемами и крутыми — что твоя «формульная» шпилька — поворотами.
Александр Ростарчук

Узкое глинистое месиво горной трассы, на которой наши Jeep при ширине 1894 мм с трудом умещались между скальными массивами с одной стороны и почти отвесными обрывами с другой, уверенности в успешном завершении тест-драйва по-началу не внушало.

Новая двухступенчатая раздаточная коробка Selec-Trac непрерывно перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами.

И что с того, думал я, намертво вцепившись в «баранку» посиневшими от напряжения пальцами, что автомобили вооружены самыми передовыми, по словам производителя, системами подключаемого полного привода (Command-Trac — для комплектаций Sport и Sahara и Rock-Trac — для Rubicon), кучей дифференциалов на все мосты и супер-пупер раздаткой Selec-Track? Тут одно неверное движение рулем — и обратный билет на самолет уже не понадобится…

Но нет, очень скоро дрожь в коленках прошла, судорожное цепляние за «штурвал» сменилось привычным хватом, а напарник даже закурил. Спасибо действительно умному полному приводу.

Если говорить о Sport и Sahara, то переведя рычаг двухступенчатой раздатки в режим 4L, можно быть совершено уверенным, что полный привод вкупе с понижайкой вывезет тебя практически из любой засады. А что касается версии Rubicon — то просто из любой.

Поклонники марки наверняка оценят такую фишку нового Wrangler, как возможность переключения четырех режимов привода на скоростях до 72 км/ч.

Тут достаточно сказать, что передаточное число понижающей передачи раздаточной коробки, входящей в систему Rock-Trac — умопомрачительные 4:1. А ведь еще имеются принудительные блокировки межколесных дифференциалов. Мало? Отключаем передний стабилизатор поперечной устойчивости — и горный козел позавидует умению джипа прыгать по склонам. А что ж не прыгать-то с клиренсом в 251 мм у 4-дверной версии и 255 — у двухдверки (у «Сахары» — 242 и 260 мм соответственно), да еще с эталонными, как подчеркивают специалисты Jeep, углами въезда-съезда? Да и ходы пружинной подвески подобным упражнениям весьма способствуют, хотя в мирных условиях трассы или мегаполиса чуть досаждают.

Бескомпромиссный на бездорожье, в «гражданской» жизни новый Jeep Wrangler, несмотря на все полеты дизайнерской и инженерной мысли, все-равно остается пусть и харизматичным, но брутальным первопроходцем, пионером неизведанных дорог.

Он некритично (особенно в короткой базе), но «подкозливает» даже на относительных неровностях ровных австрийских трасс (пятирычажная подвеска перекочевала сюда с прошлой генерации модели). Нет, нынешний JL, разумеется, не табуретка TJ (здесь марка впервые использовала подвеску на пружинах), при воспоминании о которой истинные джиповоды до сих пор впадают в глубокую ностальгию, и даже не JK. Однако внедорожная сущность рамной машины все-таки дает о себе знать. Впрочем, если не давить «лежачих полицейских» на неосмотрительных скоростях, даже гламурная блондинка, угнездившаяся на переднем пассажирском сиденье по выходу из ночного клуба, не предъявит своему мачо претензий по части дискомфорта.

Обтянутое кожей рулевое колесо с подогревом вооружено кнопками управления аудиосистемой и голосового управления.

Хотя самому мачо придется смириться с отказом от светофорных гонок и ярких динамичных обгонов. Машина, конечно, тянет — на крейсерских скоростях обогнать колонну грузовиков можно без риска, но на резкое нажати на педаль газа реагирует с некоторой задержкой (да и к длинному ее ходу надо привыкнуть). И еще придется отказаться (как того, впрочем, требуют и ПДД) от агрессивной манеры езды — и руль с электроусилителем не обеспечивает точной обратной связи, и активные перестроения-повороты этот Jeep не любит. Впрочем, все сказанное выше справедливо для 4-дверных версий, 2-дверки же однозначно живее, хотя и частота подруливаний здесь ощутимо выше.

Впрочем, говоря о повадках нового Jeep Wrangler стоит подчеркнуть, что их портал «АвтоВзгляд» оценивал, тестируя версию с новым 2,2-литровым турбодизелем мощностью в 200 л. с. при 3500 об/мин, агрегатированным с безальтернативным для России 8-ступенчатым «автоматом».

Когда он появится в России, сказать трудно: пока нам предложат новый же 2-литровый бензиновый турбированный агрегат можностью в 265 «лошадей» при 5250 об/мин (продажи начнутся в августе). Оба двигателя достаточно экономичны, учитывая полноприводную составляющую «американца» — дизельный 4-хдверный Wrangler «ест» по паспорту 10,3 л/100 км, бензиновый — 8,6 л/100 км.

В целом же новый Wrangler стал куда более комфортен и для его «рулевого», и для пассажиров. А уж в том, что машина заставит оглядываться и коллег по потоку, и зевак-пешеходов сомнений вообще нет никаких. Все фамильные мотивы даже далеких «виллисовских» предков автомобиль сохранил, переложив их на современный лад и превратившись из отпетого бродяги в стильно и практично одетого искателя приключений.

Дизайнеры, чуть переосмыслив легендарную решетку радиатора с семью прорезями, так интегрировали в нее фары, что добились максимального сходства с прародителем — легендарным CJ. Но куда важнее, что передняя оптика теперь светодиодная априори, а задняя (традиционно квадратная) — по желанию владельца. Здорово, что практически неизменными остались пропорции кузова, но площадь остекления увеличилась, улучшая обзорность. Никуда не делась запаска на пятой двери, но опустившись на 300 мм ниже, уже не мешает контролировать тылы. Более того: появилась камера заднего вида, проецирующая на центральный монитор оптимальную траекторию движения задним ходом.

В линейке складных верхов для четвертого поколения Jeep Wrangler имеется новый мягкий верх Zipperless Premium Sunrider и легкий, простой в использовании, снимаемый, трехсоставной жесткий верх Freedom Top.

Осталась, разумеется, и редкая для настоящего внедорожника возможность «превратиться в кабриолет». Зато теперь «снести крышу» стало гораздо проще за счет облегченных панелей и модернизированного такелажа (за отдельные деньги для модификаций с тканевой крышей предусмотрен электропривод).

Кстати, «гардероб» новинки рынка включает в себя «костюмы» десяти цветов, а коллекции «ботинок» (в смысле 17-и и 18-дюймовых колесных дисков) позавидует завзятый модник. При этом и «внутренний» мир машины стал богачи, сделав большой шаг на тяжком пути к премиальности.

Садясь в новый Wrangler, понимаешь с ходу, что он перешел на совершенно иной качественный уровень. Эта касается и материалов отделки салона с яркой прострочкой с аккуратным добавлением хрома, и, что куда важнее, очень удачной компановкой органов управления, включая загерметизированную кнопку «старт-стоп».

Благодаря сервисам Uconnect LIVE и сенсорному дисплею пользователи могут подключиться к Tune In Internet, интернет-радио более чем с 100 000 станций со всего мира, платформе Deezer Internet Music более чем с 35 миллионами записей и, конечно же, социальным сетям для общения с друзьями.

Плюс, разумеется, продвинутая мультимедийка, дружащая со смартфонами на любой платформе и предоставляющая пользователю весь спектр тач-скриновых услуг: от управления различными системами машины, до полного погружения в интернет.

Про обилие разнообразных отсеков, ящичков, карманов и сеточек для разной дорожной мелочевки говорить, наверное, излишне, хотя подчеркнуть множество вариантов для хранения мобильных телефонов стоит. Как и отметить органайзер в багажном отсеке, где любители помесить грязь могут пристроить разнообразный инструментарий и запчасти.

…В том, что новый Jeep Wrangler придется ко двору истинных ценителей и поклонников марки, сомнений нет. Не только сохранив, но и приумножив свои внедорожные способности и умения, автомобиль стал по-настоящему комфортным и даже, учитывая нюансы сегмента, комфортабельным. И мне кажется, что даже если производитель, не сумев умерить свой финансовый аппетит, промахнется с ценой, своего покупателя машина найдет.

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14 июля 2018
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