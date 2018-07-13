Тест-драйв нового Jeep Wrangler: не ссы — прорвемся

Узкое глинистое месиво горной трассы, на которой наши Jeep при ширине 1894 мм с трудом умещались между скальными массивами с одной стороны и почти отвесными обрывами с другой, уверенности в успешном завершении тест-драйва по-началу не внушало.

Новая двухступенчатая раздаточная коробка Selec-Trac непрерывно перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами.

И что с того, думал я, намертво вцепившись в «баранку» посиневшими от напряжения пальцами, что автомобили вооружены самыми передовыми, по словам производителя, системами подключаемого полного привода (Command-Trac — для комплектаций Sport и Sahara и Rock-Trac — для Rubicon), кучей дифференциалов на все мосты и супер-пупер раздаткой Selec-Track? Тут одно неверное движение рулем — и обратный билет на самолет уже не понадобится…

Но нет, очень скоро дрожь в коленках прошла, судорожное цепляние за «штурвал» сменилось привычным хватом, а напарник даже закурил. Спасибо действительно умному полному приводу.