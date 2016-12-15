Госдума приняла жульнические поправки в ОСАГО

Депутаты приняли в первом чтении проект поправок в законодательство об ОСАГО, устанавливающий приоритет «натурального» возмещения ущерба после ДТП над денежным. Минфин и ЦБ обещают внести поправки ко второму чтению.

Максим Строкер

Согласно документу, автором которого стал депутат-справоросс Михаил Емельянов, страховая компания будет по своему усмотрению выбирать форму выплаты по ОСАГО — ремонтом или деньгами. Для ремонта, опять же, страховщик сам назначит автосервис, в котором будет чиниться машина пострадавшего. Единственное ограничение — СТО должна быть расположена не дальше 10 километров от города с населением более 500 000 человек и не дальше 200 км для населенных пунктов с меньшим числом обитателей. Причем пострадавшему, видимо, придется за свой счет доставить машину в такой автосервис — это за 200-то километров. Как ни странно, но нашлось немало депутатов, обрушившихся с резкой критикой на этот законопроект. Фракция ЛДПР, например, вообще решила голосовать против.

По словам ее представителя, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, его однопартийцы «выступают за право автовладельца на выбор». По мнению депутата, автоюристы помогают гражданам взыскивать средства на полноценный ремонт. Он считает, что у страховщиков, «воющих» об уходе с рынка, есть лоббисты в Центральном банке. Владислав Лысаков, депутат от ЕР заявил, что Центробанк как регулятор страхового рынка не справляется с обязанностями, и что все жалобы страховщиков на автоюристов и убыточность — «по сути шантаж».

«Шантажу страховых компаний не следует поддаваться», — поддержал эту мысль коммунист Алексей Куринный, поинтересовавшись: почему это в одних регионах России собранных денег страховщикам хватает, а в других — нет. Возможно, ответы на депутатские вопросы по поводу «убыточности» ОСАГО мог бы дать отчет Центробанка, опубликованный на днях. В нем констатируется, что средний коэффициент убыточности страховых компаний составляет более 100%. То есть они якобы тратят больше, чем собирают с автовладельцев.

При более предметном изучении вопроса оказывается, что из этих «убытков по ОСАГО» на «ведение дел» страховщиками тратится не менее 38% собранных с автовладельцев средств! То есть страховщики тупо «прожирают» больше трети собранного в рамках ОСАГО — на премии топменеджерам, зарплаты клеркам, аренду просторных теплых офисов и прочие полезные нужды. А потом называют это «убытками» и, как правильно выразился один из депутатов, «воют», что вот-вот уйдут из ОСАГО. А теперь Госдума (340 голосов «за», 74 — «против») дала им возможность еще и «экономить» на выплатах с помощью ремонта в непонятных автосервисах с безруким персоналом и самыми дешевыми китайскими запчастями.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
15 декабря 2016
74000