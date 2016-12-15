Госдума приняла жульнические поправки в ОСАГО

Согласно документу, автором которого стал депутат-справоросс Михаил Емельянов, страховая компания будет по своему усмотрению выбирать форму выплаты по ОСАГО — ремонтом или деньгами. Для ремонта, опять же, страховщик сам назначит автосервис, в котором будет чиниться машина пострадавшего. Единственное ограничение — СТО должна быть расположена не дальше 10 километров от города с населением более 500 000 человек и не дальше 200 км для населенных пунктов с меньшим числом обитателей. Причем пострадавшему, видимо, придется за свой счет доставить машину в такой автосервис — это за 200-то километров. Как ни странно, но нашлось немало депутатов, обрушившихся с резкой критикой на этот законопроект. Фракция ЛДПР, например, вообще решила голосовать против.

По словам ее представителя, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, его однопартийцы «выступают за право автовладельца на выбор». По мнению депутата, автоюристы помогают гражданам взыскивать средства на полноценный ремонт. Он считает, что у страховщиков, «воющих» об уходе с рынка, есть лоббисты в Центральном банке. Владислав Лысаков, депутат от ЕР заявил, что Центробанк как регулятор страхового рынка не справляется с обязанностями, и что все жалобы страховщиков на автоюристов и убыточность — «по сути шантаж».