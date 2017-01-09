С начала 2017 года страховщики обязаны оформлять ОСАГО через интернет без ограничений

Продажа электронных полисов ОСАГО всем желающим стала обязательной для всех страховых компаний, работающих на рынке обязательного автострахования, с 1 января 2017 года. Центробанк обещает жестко наказывать страховщиков, увиливающих от продажи «электронной автогражданки».

Максим Строкер

С начала этого года в полном объеме заработало «электронное ОСАГО». Теперь любой страховщик, работающий на этом рынке, обязан на своем сайте организовать «интернет-магазин» по продаже полисов. Причем должна быть предусмотрена возможность доступа к сайту страховой компании через интернет-портал «Российского союза автостраховщиков» (РСА). Любые другие способы приобретения электронного полиса — через агентов и иных посредников — незаконны.

Теперь для того, чтобы оформить полис не требуется куда-то ехать. Достаточно иметь доступ к интернету хоть с мобильного телефона, хоть со станционарного компьютера. Это хорошая новость для автовладельцев так называемых «токсичных регионов» — субъектов Федерации, где широко развит бизнес так называемых «автоюристов», помогающих отсуживать у страховщиков адекватные суммы возмещения в рамках ОСАГО. В этих областях страховые компании под разными предлогами стараются не продавать полисы обязательного страхования, создавая искусственный дефицит. «Электронное ОСАГО» обещает возможность купить полис любой страховой компании находясь в любой точке страны, где есть интернет. Скорее всего, этот сервис приведет к постепенному отмиранию традиционных «бумажных» полисов ОСАГО — ведь по статистике интернетом пользуются у нас 70% населения страны старше 18 лет.

Чтобы оформить электронный полис ОСАГО автовладельцу придется зарегистрироваться на сайте страховой компании и получить логин и пароль для доступа в личный кабинет. Их гражданин может получить по электронной почте, в СМС-сообщении либо при личном визите в офис страховщика. Для покупки потребуются такие же документы, что и для приобретения бумажного полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС на машину и диагностическая карта — для автомобилей старше трех лет.

После оплаты электронного полиса ОСАГО с помощью банковской карты, его отправляют автовладельцу на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховщика. Кроме того, он будет храниться в «личном кабинете» автовледельца.

bharathautos.com

Гражданин может получить дубликат электронного ОСАГО на обычном «розовом бланке». Но тут придется оплатить пересылку бумажки почтой. В принципе, это совершенно не обязательно делать. Достаточно распечатать полученный по почте электронный полис и возить его с собой в машине. В Центробанке уверяют, что сотрудникам полиции этого будет достаточно. В ЦБ требуют, чтобы информационные системы страховщиков и РСА обеспечивали заключение договора ОСАГО в течение 30 минут с момента направления автовладельцем надлежащим образом оформленного заявления на страхование через сайт компании. А суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в течение суток. Всевозможные технические работы должны проводиться исключительно ночью — с 22.00 по 8.00 по московскому времени и об этом пользователей должны предупреждать не менее чем за сутки.

Центробанк просит всех автовладельцев немедленно жаловаться в интернет-приемную Банка России, либо по адресу электронной почты fps@cbr.ru при каких-либо сбоях или «глюках», произошедших при оформлении полиса «электронного ОСАГО». Главное, чтобы к жалобе обязательно прилагался скриншот с экрана компьютера или мобильного устройства, подтверждающий наличие проблемы на стороне сайта страховой компании. За каждый сбой страховщик будет получать штраф от ЦБ.

страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
9 января 2017
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