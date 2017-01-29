Как за 2,5 млн. рублей растаможить Mercedes ценой в 1,6 млн

Сочинская таможня гордо отчиталась о внушительной победе над незадачливым, но очень обеспеченным, как выяснилось, контрабандистом. На днях закончилась история с машиной местного аборигена, который летом прошлого года попытался въехать на стареньком Mercedes Е63 AMG 2008 года выпуска с абхазскими номерами на территорию России. Владел машиной гражданин по доверенности.

Таможенники нашли нарушения, допущенные автовладельцем при оформлении авто, задержали машину и отправили ее на стоянку изъятых транспортных средств. Одновременно было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 194 УК РФ, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в крупном размере путем передачи права пользования и (или) распоряжения временно ввезенным транспортным средством. Наказание, по этой статье — от штрафа в 100 000 рублей до двух лет заключения.

Дело с переменным успехом тянулось почти полгода и все это время машина, стоимость которой составляет 1,6 млн. рублей оставалась на таможенной стоянке. В конце концов, как сообщает пресс-служба сочинской таможни «осознав свою вину, владелец автомобиля погасил задолженность по уплате таможенных платежей в полном объеме». Это выразилось в том, что с учетом всех таможенных пошлин, налогов и пеней гражданин перечислил в бюджет 2,562 млн. рублей!