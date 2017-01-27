Сотни машин не могут пройти таможенную очистку «благодаря» ЭРА-ГЛОНАСС

Прекращение импорта в Россию подержанных машин из-за отсутствия «тревожной кнопки» на базе ЭРА-ГЛОНАСС ставит под вопрос пополнение легкового автопарка регионов восточнее Байкала. Ведь там в чести преимущественно японские «праворульки».

Максим Строкер

К автовладельцам Дальнего Востока пришла беда, о которой так долго говорили все, кому не лень — система экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Вернее, запрет на ввоз в Россию машин без этого ока Большого Брата, которое по официальной версии должно сообщать об аварии экстренным службам, а по неофициальной — следить в интересах спецслужб за поведением любого интересующего их индивидуума. С 1 января 2017 года таможня перестала выдавать ПТС на любую импортируемую в нашу страну машину, если на ней не установлен модуль ЭРА-ГЛОНАСС, и этот факт не зафиксирован в соответствующих госорганах. Для сертификации требуется разбить на полигоне МАДИ не менее двух машин модели, которую предполагается ввозить в Россию.

Это обстоятельство ставит жирный крест на импорте любых подержанных машин. Вернее, ввозить-то можно — ездить нельзя, ибо без ПТС никто вам машину на учет не поставит и госномера не выдаст. В связи с этим сейчас на дальневосточных таможенных постах зависли сотни подержанных «праворулек», которые вроде как растаможены, но без ПТС владельцам особо не нужны. Когда несколько лет назад власти придумали историю с обязательным оснащением всех новых машин в России «тревожными кнопками» на базе ЭРА-ГЛОНАСС, мало кому приходило в голову, что это приведет еще и к полному запрету ввоза «секонд-хенда» в Россию.

Подобная проблема, по большому счету, из обитателей европейской части России мало кого интересует. Тут уже давно рынок подержанных машин, возимых из-за рубежа, сжался до слаборазличимых размеров. Большинство бэушных авто, продаваемых и покупаемых тут сейчас, либо были ввезены в страну новыми через официальных дилеров, либо в свое время выпущены на автозаводах, локализованных в России. Совсем иная ситуация на Дальнем Востоке. Основу тамошнего легкового автопарка традиционно составляет иномарочный секонд-хенд, ввезенный из азиатских стран — преимущественно пресловутые «праворульки» японских марок.

В связи с этим новые иномарки, особенно бюджетного сегмента, собираемые в России, т туда просто не выгодно. Слишком сильна конкуренция со стороны подержанных «праворулек». Тем более, что машину из Центральной России до дальневосточного региона еще нужно довезти, а транспортные расходы значительно увеличивают цену. Вот и получается, что на данный момент в автопарках Дальнего Востока и Сибири насчитывается почти 3 млн. японских праворульных машин. Причем, нужно учитывать — по большей части это очень старые машины. Так, средний возраст транспортных средств в Камчатском крае составляет 20,9 лет, в Приморском крае — 20 лет, а на Сахалине — 19,2 года.

С 1 января 2017 года, когда оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС стало обязательным условием ввоза авто на российскую территорию, привычный «японский» канал пополнения поголовья этих относительно недорогих машин оказался перекрыт. Это означает, что в самом ближайшем будущем на территории восточнее Байкала, когда праворульные развалюхи начнут массово отправляться на свалку, наступит самый настоящий дефицит бюджетных автомобилей. И что же предложат производители сибирякам и дальневосточникам взамен «праворулек»? На самом деле, мало чего. Дилерская сеть даже у АВТОВАЗа и корейских марок там, мягко говоря, на данный момент недоразвита, Автосборочных производств — тоже с гулькин нос. Существующие сейчас во Владивостоке заводы Mazda и SsangYong ситуацию не спасут. Линия Mazda рассчитана на 25 000 машин в год. И «народных автомобилей» в ее продуктовой линейке не просматривается.

А SsangYong на время вообще прекратил реализацию и сборку своих машин в России. Лишь буквально на прошлой неделе корейская компания решилась объявить о старте продаж новой модели — маленького кроссовера Tivoli и о возврате нарынок Actyon. Цена Tivoli стартует с 1 млн. рублей, а самого бедно оснащенного Actyon — с 1,17 млн., что почти вдвое выше прайсов на бюджетные LADA и собираемые под Санкт-Петербургом «корейцы». Учитывая все это, можно предположить, что в ближайшие годы у торговцев подержанными легковушками из европейской части России появится новый огромный рынок сбыта — регионы за Байкалом. Просто иного выхода у жителей восточных регионов страны не останется: либо привыкать к легендарному качеству продукции АВТОВАЗа по цене комфортабельной «праворульки» 5−7 лет от роду, либо брать дешевые подержанные иномарки из-за европейской части России…

безопасность дорожного движения
27 января 2017
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