Сотни машин не могут пройти таможенную очистку «благодаря» ЭРА-ГЛОНАСС

К автовладельцам Дальнего Востока пришла беда, о которой так долго говорили все, кому не лень — система экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Вернее, запрет на ввоз в Россию машин без этого ока Большого Брата, которое по официальной версии должно сообщать об аварии экстренным службам, а по неофициальной — следить в интересах спецслужб за поведением любого интересующего их индивидуума. С 1 января 2017 года таможня перестала выдавать ПТС на любую импортируемую в нашу страну машину, если на ней не установлен модуль ЭРА-ГЛОНАСС, и этот факт не зафиксирован в соответствующих госорганах. Для сертификации требуется разбить на полигоне МАДИ не менее двух машин модели, которую предполагается ввозить в Россию.

Это обстоятельство ставит жирный крест на импорте любых подержанных машин. Вернее, ввозить-то можно — ездить нельзя, ибо без ПТС никто вам машину на учет не поставит и госномера не выдаст. В связи с этим сейчас на дальневосточных таможенных постах зависли сотни подержанных «праворулек», которые вроде как растаможены, но без ПТС владельцам особо не нужны. Когда несколько лет назад власти придумали историю с обязательным оснащением всех новых машин в России «тревожными кнопками» на базе ЭРА-ГЛОНАСС, мало кому приходило в голову, что это приведет еще и к полному запрету ввоза «секонд-хенда» в Россию.