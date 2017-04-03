Поездки на машине за границу подешевели

Тарифы на российские страховые полисы, действующие в рамках «зеленой карты», на период с 15 апреля по 14 мая 2017 года, в рублевом эквиваленте снизятся на 7% по сравнению с прошлым месяцем и на 13% - по сравнению с летним периодом прошлого года. Сертификат сроком на 15 дней для выезжающих за рубеж на автомобиле по всем странам системы «зеленая карта» для легковых автомобилей составит 2 060 рублей вместо 2 190 рублей. Аналогичный двухнедельный сертификат, действие которого покрывает лишь страны ближнего зарубежья, Украину, Белоруссию, Молдавию и Азербайджан, обойдется еще дешевле — в 700 рублей.