«Натуральное» ОСАГО заработает с 28 апреля

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о натуральном возмещении в ОСАГО. Документ с его подписью опубликован на официальном портале правовой информации. Компенсация ущерба в рамках ОСАГО автовладельцам будет осуществляться в виде ремонта машины. Выплата возмещения деньгами будет возможна лишь в исключительных случаях: при полном уничтожении авто, гибели потерпевшего либо причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, стоимости ремонта свыше 400 000 рублей.

Потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не сможет предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона. Уже сейчас можно предположить, что установленный поправками 50-километровый радиус нахождения СТО от места жительства пострадавшего наверняка станет интересным сюрпризом для многих. Каково будет жителю центра Москвы узнать, что отремонтировать по ОСАГО его «ласточку» могут только где-нибудь в Подольске или Дмитрове? Просто потому, что для страховой компании там дешевле.