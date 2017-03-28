«Натуральное» ОСАГО заработает с 28 апреля

Поправки в закон об «Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» подписан Владимиром Путиным. Через месяц пострадавшие в ДТП автовладельцы будут вынуждены массово обращаться за возмещением в суд.
Максим Строкер

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о натуральном возмещении в ОСАГО. Документ с его подписью опубликован на официальном портале правовой информации. Компенсация ущерба в рамках ОСАГО автовладельцам будет осуществляться в виде ремонта машины. Выплата возмещения деньгами будет возможна лишь в исключительных случаях: при полном уничтожении авто, гибели потерпевшего либо причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, стоимости ремонта свыше 400 000 рублей.

Потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не сможет предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона. Уже сейчас можно предположить, что установленный поправками 50-километровый радиус нахождения СТО от места жительства пострадавшего наверняка станет интересным сюрпризом для многих. Каково будет жителю центра Москвы узнать, что отремонтировать по ОСАГО его «ласточку» могут только где-нибудь в Подольске или Дмитрове? Просто потому, что для страховой компании там дешевле.

С другой стороны, стоимость запчастей и ремонтных работ страховые компании рассчитывают исходя из данных справочников и Единой методики, разработанных Российским союзом автостраховщиков. А по ним, например, бампер на 7−8-летний Lexus RX легко может стоить всего лишь 6000 рублей. Хотя в природе таких цен не существует. Примерно так же там обстоят дела со стоимостью нормочасов на те или иные работы. Подобная ситуация будет подталкивать сервисменов к использованию дешевых, но недолговечных китайских запчастей и дешевой, но неквалифицированной рабочей силы.

В результате тысячи и тысячи автовладельцев окажутся недовольны качеством ремонта по ОСАГО и будут вынуждены судиться по этому поводу со страховщиками. Как будут развиваться реальные события в области ОСАГО пока можно лишь предполагать. Но ждать вала судебных дел против компаний-страховщиков по поводу некачественного ремонта придется не долго. Подписанные президентом поправки в ОСАГО вступают в силу через 30 дней после опубликования, то есть 28 апреля 2017 года.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
28 марта 2017
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