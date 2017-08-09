ФНС разъяснила особенности налогообложения дорогостоящих автомобилей

По закону при расчете транспортного налога на машины, включенные в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей, как известно, применяется повышающий коэффициент. Такие перечни ежегодно публикуются на официальном сайте Минпромторга России и содержат информацию о марке, модели (версии), годе выпуска и иных характеристиках, использования повышающего коэффициента при расчете налога.

Однако в некоторых случаях описание модели в документе представлено в сокращенном варианте и не совпадает полностью с названием автомобиля в ПТС. Например, Bentley GT из перечня 2014 года в паспорте называется Bentley Continental GT. В 2015 году список Минпромторга включает Ferrari California, хотя в ПТС она именуется Ferrari F149 California.

В связи с этим Министерство финансов РФ разъяснило, что в рассматриваемых случаях при расчете транспортного налога все равно должен применяться повышающий коэффициент.