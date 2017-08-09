Что делать если один и тот же штраф ГИБДД оплатил два раза

MK
Заплатить дважды один и тот же штраф случается по разным причинам, однако в результате имеется одна и та же проблема: как вернуть переплаченные государству деньги?
Максим Строкер

Существует сразу несколько возможных ситуаций, когда человек дважды расстается с деньгами за одно и то же административное правонарушение. Самая распространенная ситуация с «двойным штрафом» возникает так. Водитель видит в том или ином интернет-сервисе оповещение j штрафе и оплачивает его. Через какое-то время вновь заходит, к примеру, в это же мобильное приложение и вновь видит штраф. И, не особо вникая в детали, оплачивает его. А потом оказывается, что раскошелился в пользу государства за одно и тоже дорожное прегрешение. Просто в первый раз информация о погашении штрафа по тем или иным причинам не отобразилась в электронной системе.

Из-за сбоев в ней события могут происходить и по несколько иному сценарию. Водитель, как положено, оплачивает выставленный ему штраф и успокаивается. А через несколько месяцев судебные приставы принудительно списывают с его банковского счета деньги за просрочку оплаты того же самого штрафа. Поскольку из-за очередного сбоя в базах данных информация о его погашении водителем затерялась. Бывает также, что водитель оплачивает штраф, но в процессе либо он, либо банковский работник допускают ошибку в реквизитах и деньги отправятся «в никуда». Позже, когда об ошибке становится известно, водителю приходится платить во второй раз, уже по правильным реквизитам.

Как же поступить, обнаружив, что переплатил по штрафам? Для начала определяем организацию, от которой будем требовать возврата денег. Бывает, что штрафами «рулит» одно подразделение МВД, а в постановлении о штрафе указано другое — его наложившее. Звоним (или пишем) туда и выясняем, какая организация управляет денежными потоками штрафов, имя и правильное название должности ее руководителя. Для возврата переплаченных денег нужно иметь паспорт, платежку, подтверждающую оплату штрафа и какой-нибудь документ, доказывающий ошибочность второй штрафной «транзакции» (вторая платежка с теми же реквизитами, например).

Придется написать заявление на имя руководителя подразделения, администрировавшего ваш ошибочный штраф. В нем в свободной форме описываете суть дела с указанием номеров и прочих данных всех документов, начиная со штрафного постановления и заканчивая платежками. Там же указываете банковский счет, на который должны вернуться переплаченные вами деньги. После этого заявление со всеми вышеуказанными документами нужно отнести лично в организацию, на имя начальника которой вы составили требование о возврате.

В течение 30 дней с этого момента ваше обращение должно быть рассмотрено. Затем деньги перечислят на счет, указанный в заявлении.

штрафы, ПДД, ГИБДД
9 августа 2017
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