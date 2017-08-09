Что делать если один и тот же штраф ГИБДД оплатил два раза

Существует сразу несколько возможных ситуаций, когда человек дважды расстается с деньгами за одно и то же административное правонарушение. Самая распространенная ситуация с «двойным штрафом» возникает так. Водитель видит в том или ином интернет-сервисе оповещение j штрафе и оплачивает его. Через какое-то время вновь заходит, к примеру, в это же мобильное приложение и вновь видит штраф. И, не особо вникая в детали, оплачивает его. А потом оказывается, что раскошелился в пользу государства за одно и тоже дорожное прегрешение. Просто в первый раз информация о погашении штрафа по тем или иным причинам не отобразилась в электронной системе.

Из-за сбоев в ней события могут происходить и по несколько иному сценарию. Водитель, как положено, оплачивает выставленный ему штраф и успокаивается. А через несколько месяцев судебные приставы принудительно списывают с его банковского счета деньги за просрочку оплаты того же самого штрафа. Поскольку из-за очередного сбоя в базах данных информация о его погашении водителем затерялась. Бывает также, что водитель оплачивает штраф, но в процессе либо он, либо банковский работник допускают ошибку в реквизитах и деньги отправятся «в никуда». Позже, когда об ошибке становится известно, водителю приходится платить во второй раз, уже по правильным реквизитам.