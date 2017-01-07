Nokian Tyres представляет новые зимние шины

По словам представителей фирмы, теперь шипы разного типа в различных частях шины работают в качестве активной системы безопасности и адаптируются к любой зимней погоде. Это запатентованное функциональное решение в области шипования является уникальным в шинной индустрии и предлагает водителю превосходное продольное сцепление, не имеющее аналогов боковое сцепление при прохождении поворотов, а также стабильную и комфортную управляемость на зимней дороге.