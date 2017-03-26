Названы лучшие летние шины в сезоне-2017

Нет, лично я против финских покрышек ничего против не имею и даже наоборот: пользую их вот уже много лет подряд. Правда, исключительно зимние. К летним только присматриваюсь, жду отзывов других потребителей и экспертов. И вот, вроде бы, дождался. Согласно последним сравнительным тестам, Nokian Hakka Blue 2 заняла в них первое место. Тесты, правда, проводили не структуры с мировым именем, и даже не российские компании, а совершенно неизвестное ни мне, ни подавляющему большинству россиян издание Tuulilasi. Понятное дело — финское, домашнее, так сказать. При этом его журналисты сравнивали свои родные покрышки с аналогами, которые нам с вами, за редким исключением, так же мало известны: Michelin Primacy, Uniroyal Rainsport 3. Nankang Sportnex AS-2+, Avon ZV7, Yokohama Bluearth-A, BF Goodrich G-grip, Barum Bravuris 3 HM.

Тем не менее, компания сообщила потенциальному российскому покупателю, что Nokian Hakka Blue 2 размерности 225/45R17 вышла из этих состязаний победителем за счет лучших «сцепных свойств, превосходную управляемость на мокром асфальте и великолепные показатели сопротивления аквапланированию», а также «отличные результаты новинки в испытаниях на шумность и топливную эффективность». Ну, а можно ли этому верить — решайте сами.

Что же до цены новинки, то она варьируется в диапазоне от 2000 до 9000 рублей за покрышку в зависимости от размерности.