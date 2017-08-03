Pirelli представила шины, выкрашенные в российский «триколор»

Шины с нанесенным на боковую часть орнаментом в виде цветных линий прежде всего ориентированы для автомобилей итальянских посольств в разных странах мира. В частности, Китае, США, Франции, Германии, Швейцарии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Окрас покрышек соответствует цветовым решениям, использованным в оформлении национальных флагов того или иного государства. Так, для машин, обслуживающих послов и дипломатов на территории России, «резина» окрашена в бело-сине-красные полосы. Свежие «тапочки» уже примерил на себя люксовый «итальянец» из Модены — Maserati Quattroporte.

Представители компании не исключают, что столь эксцентричные по дизайну шины вскоре будут запущены в массовое производство, ведь их наверняка оценят не только любители автомобильного тюнинга, но и патриоты своей страны.