Когда и какую выгоднее всего покупать зимнюю резину

Заранее озаботиться выбором зимних колес — это правильно, поскольку чем ближе к зиме, тем выше будут задирать цены розничные торговцы автомобильными покрышками. Опыт прошлых лет говорит, что чуть ли не с конца сентября ценники в шинных магазинах начинают переписываться чуть ли не каждую неделю.

В сторону увеличения, разумеется. И не стоит думать, будто самые-самые новинки «шинного» сезона зимы 2017/18 появятся на прилавках аккурат в тот момент, когда в регионе ляжет первый снег.

В этом сезоне портал нольаварий.рф взял на себя обязанность предупреждения автомобилистов о первом снеге за 5 дней до него.

Стоит отметить, что большинство приличных производителей шин из числа ведущих мировых брендов уже сейчас готовы предложить покупателям как свои последние разработки, так и уже зарекомендовавшие себя у потребителя модели зимней резины. В российских шинных магазинах, например, уже ждут своих покупателей колеса от компании Continental. Надо сказать, что на российском рынке этот мировой производитель автомобильной резины присутствует еще и через принадлежащие ему бренды Gislaved и Matador. Благодаря им, передовые технологии ведущего шинного бренда становятся доступны покупателям, ориентирующимся на более бюджетные покрышки.

Помимо прочих моделей, в этом сезоне российским автолюбителям предложена шипованная шина Gislaved NordFrost 200.