Когда и какую выгоднее всего покупать зимнюю резину

Золотая осень еще даже не начиналась, а правильные автовладельцы, у машин которых подходит срок замены зимней резины, уже всерьез начинают задумываться о марке и модели шин, которые им придется вот-вот приобрести.
Максим Строкер

Заранее озаботиться выбором зимних колес — это правильно, поскольку чем ближе к зиме, тем выше будут задирать цены розничные торговцы автомобильными покрышками. Опыт прошлых лет говорит, что чуть ли не с конца сентября ценники в шинных магазинах начинают переписываться чуть ли не каждую неделю.

В сторону увеличения, разумеется. И не стоит думать, будто самые-самые новинки «шинного» сезона зимы 2017/18 появятся на прилавках аккурат в тот момент, когда в регионе ляжет первый снег.

В этом сезоне портал нольаварий.рф взял на себя обязанность предупреждения автомобилистов о первом снеге за 5 дней до него.

Стоит отметить, что большинство приличных производителей шин из числа ведущих мировых брендов уже сейчас готовы предложить покупателям как свои последние разработки, так и уже зарекомендовавшие себя у потребителя модели зимней резины. В российских шинных магазинах, например, уже ждут своих покупателей колеса от компании Continental. Надо сказать, что на российском рынке этот мировой производитель автомобильной резины присутствует еще и через принадлежащие ему бренды Gislaved и Matador. Благодаря им, передовые технологии ведущего шинного бренда становятся доступны покупателям, ориентирующимся на более бюджетные покрышки.

Помимо прочих моделей, в этом сезоне российским автолюбителям предложена шипованная шина Gislaved NordFrost 200.

Инженеры Continental разрабатывали ее для самых суровых зимних условий эксплуатации в расчете на потребителя, предпочитающего оптимальное сочетание цена/качество с упором на безопасность и долговечность. Шипованные покрышки скандинавского бренда Gislaved, модели NordFrost 200 характеризуется улучшенной управляемостью и износостойкостью. При этом она демонстрирует высокие показатели при торможении на льду и снегу.

У этой новинки достаточно специфичный тип рисунка протектора. Вместо привычного симметричного стреловидного применен направленный асимметричный. Выбор на такую конфигурацию канавок при создании NordFrost 200 пал не спроста. Дело в том, что такая схема была обкатана и зарекомендовала себя с лучшей стороны на нескольких поколениях зимних шин «старшего» бренда Continental в модели ContiIceContact, полностью доказав свою эффективность при зимней эксплуатации.

Помимо продвинутого рисунка протектора, NordFrost 200 получила высокотехнологичный сверхлегкий шип Eco Tri Star с твердосплавной головкой особой треугольной формы. Благодаря применению такой конструкции, стало возможным существенное улучшение динамических характеристик шины на льду.

Далеко не все автовладельцы уверены в необходимости шипов на зимней резине. Среди них существует внушительная «фракция», убежденная, что хорошая нешипованная резина ведет себя на льду, как минимум, не хуже шипованной. Собственно, для них и предназначается модель Gislaved SoftFrost 200. Производитель утверждает, что она создавалась для зимней езды по городским дорогам, где под колесами чаще всего находится мокрый асфальт и снежная каша. Однако и на льду, и в глубоком снегу эта резина показывает надежное и предсказуемое поведение.

Немецкие инженеры, создававшие Gislaved SoftFrost 200, полагают, что эта резина заинтересует потребителя, предпочитающего экономию и комфорт без ущерба для безопасности.

Эта модель, как и шипованная NordFrost 200, выпускается на калужском заводе Continental и имеет ассиметричный рисунок протектора. У шины SoftFrost 200 внешняя часть протектора отвечает за управляемость, а внутренняя — за надежное сцепление на разных типах зимней дороги, а также за быстрый отвод воды и снежной каши из пятна контакта.

Такой рисунок вместе с мягкой резиновой смесью позволил обеспечить хорошие тягово-тормозные характеристики модели. При этом SoftFrost 200 демонстрирует внушительное поперечное сцепление и управляемость на льду, снегу и мокром асфальте.

В облике еще одной шипованной шины — Matador MP30 SibirIce 2 — отчетливо прослеживаются черты успешных моделей от «старших» брендов концерна Continental, наглядно демонстрируя преемственность самых успешных технологий.

Технические характеристики SibirIce 2 улучшены по 8 основным показателям поведения машины на льду и снегу. Симметричный направленный рисунок протектора с двумя центральными продольными ребрами гарантирует улучшенную управляемость и курсовую устойчивость. Крупные блоки с увеличенным количеством сцепных кромок обеспечивают повышенное сцепление на снегу, а их V-образное расположение позволяет быстро отводить воду и снежную кашу из пятна контакта. Легкий двуфланцевый экошип ED с круглым твердосплавным наконечником позволяет водителю уверенно чувствовать себя на льду и снежном накате. Он имеет повышенную износостойкость в течение всего срока службы. Более высокая степень взаимодействия шипа с блоком рисунка протектора обещает высокий уровень безопасности при езде по скользким зимним дорогам.

…А в заключение этого обзора хочется подчеркнуть, что на какую бы зимнюю шину не пал в конечном счете выбор автовладельца, затягивать с покупкой резины до начала холодов не стоит. «Зима близко», как говорится в одном популярном телесериале…

25 сентября 2017
313
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы