Сколько «зарабатывают» и на сколько садятся угонщики в России

Фото lowestrates.ca
По данным ГИБДД, с января по сентябрь в 2017 году в Москве угнали 2276 автомобилей. Оборот «черного» авторынка в Москве составил более 2 000 000 000 рублей!
Михаил Ростарчук

При этом, как утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», за каждую украденную машину, в зависимости от стоимости, угонщик получает от 50 000 до 500 000 рублей. Организаторы криминального бизнеса «зарабатывают» еще больше.

На форумах даркнета можно узнать, как распределяются роли между угонщиками. Центральным звеном является заказчик. Он же может быть организатором группы: закупать оборудование для угонов, координировать остальных участников схемы.

Одно из звеньев преступной цепочки — «айтишники» или «вскрыватели». Их задача — обезвредить сигнализацию и подготовить машину к перегону. Это технологически сложная работа, которая оценивается до 10% от стоимости автомобиля. То есть, как уже говорилось, от 50 000 до 500 000 рублей, в зависимости от «премиальности» марки и квалификации угонщика.

Фото carprousa.com

В эту сумму входит оплата перегона автомобиля. На роль перегонщиков обычно выбирают людей, которые не боятся рисковать ради «легких» денег. Среди них встречаются даже пенсионеры. За то, чтобы доставить угнанный автомобиль из точки «А» в отстойник, платят от 5000 до 15 000 рублей.

После того, как автомобиль «отстоится» и похитители будут уверены, что на нем нет спутниковых трекеров и слежки, за машину берутся мастера по перебивке VIN-номеров и подделке документов. Это предпродажная подготовка. Оплата мастеров составляет примерно 15% стоимости автомобиля на вторичном рынке. За премиальные модели суммы доходят до 500 000 рублей.

Итого, в регионе сбыта автомобиль оказывается за 25% от стоимости. Продается за 50% от стоимости. Спонсор зарабатывает на одном угоне около 25% от стоимости авто. При этом, он берет на себя организационные траты и расходы на оборудование для угона.

Фото clifford.co.uk

Уже после всех манипуляций за дело берется сбытчик, который ищет покупателей. Он получает процент, который сам «накрутит» на стоимость авто. Главное — отдать «спонсору» столько денег, сколько было оговорено изначально, а все, что сверх этого достается сбытчику. Если у «спонсора» изначально есть заказчик, то сбытчик исключается из цепочки.

Основное правило любой такой бандитской группировки — строжайшая секретность и конфиденциальность. Зачастую ее члены не знакомы друг с другом. Бывает, что один человек соединяет в себе несколько звеньев, сокращая количество членов группы, ведь чем меньше людей замешано в угоне, тем проще их поймать. Несмотря на риски, до сих пор существуют смельчаки, которые выходят «на дело» в одиночку. Их, как правило, ловят после второго-третьего преступления.

Больше всех «зарабатывают», конечно же, «спонсоры» или идейные лидеры ОПГ.

Фото wikihow.com

Например, Hyundai Solaris 2014 года выпуска на вторичном рынке стоит 400 000 рублей. «Вскрыватель» за автомобиль получит 40 000 рублей. Мастера по перебивке VIN-номеров и подделке документов с такой машины получат около 60 000 рублей. Спонсор за этот угон «заработает» примерно 100 000 рублей. Примерно такие же цены за Honda и Mazda старше 3 лет. Но по всем этим маркам возможен разбор на запчасти, поскольку машины востребованы на вторичном рынке и спрос на детали не иссякает. За Toyota Land Cruiser 200 «вскрыватели» получают от 200 000 рублей. Мастер по перебивке — от 300 000 рублей. Полностью такая машина может выходить на 1 000 000 рублей.

Кажется, что «профессия» угонщика выгодна? Как бы не так. Теперь расскажем, что получают преступники, которых поймали — а рано или поздно ловят практически всех.

Фото dailymail.co.uk

Для начала стоит понять, что угон угону рознь. Все преступления, именуемые этим словом в быту, уголовным кодексом рассматриваются по-разному.

Угон (ст. 166 УК РФ) — это похищение автомобиля без цели получения выгоды. Как правило, перегонщики, которых ловят с поличным, говорят, что машину взяли «просто покататься». Им это выгодно: максимум, чем обернется угон, 3 годами лишения свободы.

Но в большинстве случаев следователи доказывают, что машину украли ради наживы. В таком случае это уже другая статья — кража (ст. 158 УК РФ). Если похитителей несколько, это станет отягчающим обстоятельством, и преступникам грозит уже до 10 лет лишения свободы.

Третий случай, это ОПГ (ст. 210 УК РФ). Если на этапе следствия выясняется, что между всеми участниками были распределены роли, что управлял группировкой некий лидер и преступления совершались не единожды, то участники могут отправиться за решетку на 10 лет. А главарь рискует лишиться свободы на 20 лет. Следует помнить, что наказанию подвергаются и взрослые, и дети, начиная с 14-летнего возраста.

С января по сентябрь 2017 года специалисты «Цезарь Сателлит» в Москве помогли оперативникам поймать 21 участника автоугонных группировок. В общей сумме им грозят сроки на 147 лет.

вторичный рынок, подержанные авто, угон, угоны, защита от угона
25 сентября 2017
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