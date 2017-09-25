Сколько «зарабатывают» и на сколько садятся угонщики в России

При этом, как утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», за каждую украденную машину, в зависимости от стоимости, угонщик получает от 50 000 до 500 000 рублей. Организаторы криминального бизнеса «зарабатывают» еще больше.

На форумах даркнета можно узнать, как распределяются роли между угонщиками. Центральным звеном является заказчик. Он же может быть организатором группы: закупать оборудование для угонов, координировать остальных участников схемы.

Одно из звеньев преступной цепочки — «айтишники» или «вскрыватели». Их задача — обезвредить сигнализацию и подготовить машину к перегону. Это технологически сложная работа, которая оценивается до 10% от стоимости автомобиля. То есть, как уже говорилось, от 50 000 до 500 000 рублей, в зависимости от «премиальности» марки и квалификации угонщика.