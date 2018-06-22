Цветные шины Pirelli появились в России

Цветные шины Pirelli Tri-color уже украшают колеса автомобилей итальянского посольства в Москве и в других городах мира. Это не пустое хвастовство. Необычная автомобильная «резина» установлена в честь национального праздника Италии — Дня провозглашения Республики. Цвета флага страны: зеленый, белый и красный, на колесах показывают всему миру то огромное значение, которое имеет этот праздник для итальянцев.
Светлана Ермолаева

Кроме России, компания Pirelli, мировой производитель автомобильной «резины», повесила шины с цветами флага своей страны на посольские авто в Германии, Великобритании, Китае, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Также цветными колесами щеголяют машины дипломатических представительств Италии в Париже, Анкаре, Токио, Мехико, Бразилии и других городах. Кстати, Tri-color — это лимитированная серия покрышек, только для праздника.

Шины Pirelli Color Edition уже появились и для общественного пользования. Цвет для вставок каждый может выбрать индивидуально на заказ или посмотреть уже готовые варианты прямо на сайте производителя. А самые нетерпеливые смогут увидеть, как колесо будет выглядеть в движении там же на веб-странице. Эта инновация пришла к народу из автоспорта. Шины с цветными вставками Pirelli выпускает для болидов Формулы-1 с 2011 года.

Кстати, уже этим летом пижонская новинка прикатит и на российские дороги. Стоимость пока неизвестна.

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22 июня 2018
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