Зачем Pirelli научила шины разговаривать с водителем

Фото: Вячеслав Василенко
Наряду с автостроителями свои новинки на 88-м международном Женевском моторшоу представили и производители комплектующих, аксессуаров и шин. В частности, итальянская Pirelli явила миру покрышки, умеющие следить за безопасностью авто и общаться с водителем.
Вячеслав Василенко

Надо ли говорить о том, что 60% выставленных в Женеве суперкаров обуты в шины Pirelli, как и экипирован ими каждый четвертый экспонируемый тут автомобиль премиум-сегмента? Да что уж там, если итальянская компания поставляет свою «резину» целой армии производителей, и не абы каких, а «ультралюксовых». В их числе — Aston Martin, Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, McLaren и Pagani. Про сотрудничество с Alfa Romeo, Audi, BMW, Daimler и Jaguar Land Rover можно было даже и не упоминать. Собственно, как и про эксклюзивные поставки шин для «Королевских гонок» и FIA GT. Можно было, но мы упомянули. И вот почему.

Технология, о которой пойдет речь ниже, представляет собой не очередную концептуальную модель, как это часто бывает у прочих разработчиков, а самую настоящую рабочую систему, серийно используемую в автомобилях. Итальянцы, как вы поняли, слов на ветер не бросают.

Встречайте — уникальный комплекс Cyber Car, позволяющий шинам обмениваться информацией с электронными ассистентами и бортовым компьютером машины. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» оказался первым из российских журналистов, кому довелось познакомиться с этой инновационной системой.

Шина, по сути, является единственной точкой контакта транспортного средства с дорожным покрытием. А значит лучше нее никто не сможет собрать данные, способные повлиять на безопасность во время езды, защиту окружающей среды и экономию для водителя.

В основе новой системы Cyber Car лежит специальный датчик, интегрированный в покрышку, который в режиме реального времени передает различные параметры и отклонения от них в виртуальное облако Pirelli Cloud.

Вся информация отображается на смартфоне водителя или штатном мониторе его автомобиля благодаря мобильному приложению. Система обеспечивает передачу данных, наиболее важных для эксплуатации. В частности, показатели давления воздуха и температуры в шине, остаточную высоту рисунка протектора и вертикальную нагрузку.

Но и это еще не все. Такая покрышка обучена влиять на работу ABS и системы курсовой устойчивости — проанализировав идентификационные параметры шины, автомобиль может поменять определенные настройки, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности.

Более того: комплекс Cyber Car способен определять запас хода, а также сообщать о деформации или износе «резины». В качестве приятного дополнения водители наверняка оценят встроенные и индивидуально регулируемые напоминания о необходимости переобуть, помыть машину или заехать в сервисный центр на техническое обслуживание.

Автомобили, оснащенные покрышками Pirelli с технологией Cyber Car, появятся на рынке до конца нынешнего года. Первой ласточкой довелось стать могучему гиперкару Ferrari FXXK с 1000-сильной силовой установкой под капотом.

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13 марта 2018
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