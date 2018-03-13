Зачем Pirelli научила шины разговаривать с водителем

Надо ли говорить о том, что 60% выставленных в Женеве суперкаров обуты в шины Pirelli, как и экипирован ими каждый четвертый экспонируемый тут автомобиль премиум-сегмента? Да что уж там, если итальянская компания поставляет свою «резину» целой армии производителей, и не абы каких, а «ультралюксовых». В их числе — Aston Martin, Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, McLaren и Pagani. Про сотрудничество с Alfa Romeo, Audi, BMW, Daimler и Jaguar Land Rover можно было даже и не упоминать. Собственно, как и про эксклюзивные поставки шин для «Королевских гонок» и FIA GT. Можно было, но мы упомянули. И вот почему.

Технология, о которой пойдет речь ниже, представляет собой не очередную концептуальную модель, как это часто бывает у прочих разработчиков, а самую настоящую рабочую систему, серийно используемую в автомобилях. Итальянцы, как вы поняли, слов на ветер не бросают.

Встречайте — уникальный комплекс Cyber Car, позволяющий шинам обмениваться информацией с электронными ассистентами и бортовым компьютером машины. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» оказался первым из российских журналистов, кому довелось познакомиться с этой инновационной системой.