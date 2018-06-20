Очень приятно, царь: тест-драйв обновленного Infiniti QX80

Глядя на Infiniti QX80, фразу «очень приятно, царь» произносишь не как царь, а как тот, кому очень приятно с этим самым царем познакомиться. А все потому, что он огромен, брутален и бескомпромиссен. Как изменился в ходе обновления флагманский внедорожник премиальной марки, выяснил портал «АвтоВзгяд».
Что уж там говорить, если и раньше японского богатыря, пусть даже с унылым взглядом и опущенным носом повсеместно пропускали на проезжей части. Одни — из уважения, другие — от сочувствия. А теперь, когда в Стране восходящего солнца услышали молитвы поклонников с просьбой показать этого слона пластическим хирургам, завистников и почитателей у него станет гораздо больше.
Еще бы, ведь косметологи перекроили таки грустное «лицо» Infiniti QX80, подтянув повыше оптику, которая вместе с новым рифленым капотом, получившим оригинальные ребра, придала автомобилю органичный, а вместе с тем агрессивный вид. Скажу больше: «здоровяк» явно похорошел — не в последнюю очередь благодаря рубленным формам бамперов и мастерски подретушированной решетке радиатора.
Все же саке при умелой дозировке вытворяет чудеса — задние повторители поворотов переехали на нижнюю кромку бампера, а противотуманки преобразились в элегантные горизонтальные секции. Отныне главный в семействе «фиников» внедорожник выглядит не просто большущим, но еще стильным и притягательным.
Максимум хрома и только светодиоды — вот, чем может похвастать обновленный QX80. Впрочем, не только художественным улучшайзингом будет он привлекать внимание потребителей.
Внутреннее убранство встречает гостей высококачественными материалами отделки, свежей приборной панелью, а также новым мультимедийным комплексом InTouch с внятным интерфейсом и удобным алгоритмом работы. К тому же, управлять информационно-развлекательным центром можно посредством голосовых команд, и не только на заморских языках, как раньше, но и на русском.
Если прежде о премиальности Infiniti QX80 говорили пластик и вставочки под дерево, то теперь тут классная кожа с уникальным грязеотталкивающим покрытием и натуральное дерево. Причем в зависимости от индивидуальных предпочтений можно выбрать между классическим оформлением салона и контрастным двухцветным.
Среди прочих обновок — иного дизайна руль и рукоять коробки передач, а венчают картину новые восьмидюймовые мониторы в подголовниках, которые теперь работают отдельно друг от друга. Иными словами, дети не устроят драку за мультики — пока один ребенок считает «покемонов», другой может спокойно себе следить за процессом размножения бегемотов в программе про животных. В общем, понятия «модно» и «трендово» теперь и про QX80.
Для того, чтобы легко забраться на эту глыбу и не испачкаться, японцы увеличили на 20 мм боковые подножки, а грамотно спрофилированные кожаные кресла с перфорацией и отменной боковой поддержкой не выпустят седоков из своих объятий даже в самом залихватском вираже.
Пилот определенно оценит зеркало заднего вида с встроенной видеокамерой, которая мало того, что увеличивает обзор, но еще и подсвечивает изображение. Специальная система не позволяет «оку» ловить блики, а штатный «дворник» с омывателем — загрязняться. Подобную «фишку» мы уже могли видеть на автомобилях Cadillac, но японцы представили гаджет с более продвинутым функционалом.
Места в салоне Infiniti QX80 столько, что можно играть в гольф. Причем обитатели галерки пространством нисколечко не обделены — мозоли на коленях о спинки впереди стоящих сидений они не натрут. А как же тут стало тихо — благодать! Дополнительные звукоизолирующие материалы в полу, арках, багажном и моторном отсеках свое дело сделали.
Отрадно, что наряду с расширением опций и дизайнерскими изысками японцы потрудились над конструктивными доработками. Нет, мотор не прибавил в характеристиках — под капотом по-прежнему грозно порыкивает 5,6-литровый «зверь», выдающий 405 сил мощности. Тяги движку хватает с лихвой — больше и не нужно. Погладил правую педаль, и трехтонный снаряд выстреливает — будь здоров. Конечно, резкие команды водителя семидиапазонный «автомат» воспринимает, основательно подумав, но недостатка в динамике не наблюдается.
А вот над подвеской инженеры поколдовали порядочно. Изменение настроек и установка боллее жестких амортизаторов принципиально отразились на поведении Infiniti QX80. Внедорожник с подключаемым полным приводом в соотношении 50/50, обутый в штатные 22-дюймовые «катки», буквально вгрызается в поверхность — будь то асфальт, или бездорожье. Автомобиль прекрасно держит дорогу на прямой и уже не валится так на бок в поворотах.
Плавность хода — изумительная. Правда, раскачка этого крейсера на поперечных волнах с непривычки может вызвать признаки морской болезни. Но зато за его штурвалом не страшны ни песчаные барханы, ни грязевые ванны. Засады на мягком грунте и прочие буераки QX80 нипочем. Безусловно, при крепком желании и отсутствии извилин в мозге засадить эту раму на колесах не трудно, но с дури, как говорится, можно и то, что не слаще редьки сломать.
Впрочем, экспериментировать с собственными нервами и восьмиместным автомобилем за 5 200 000 рублей решится далеко не каждый. Куда приятнее насладиться комфортом от перемещения в пространстве, передав управление умному круиз-контролю, обученному соблюдать дистанцию и тормозить.
За безопасность водителя и пассажиров ответят по полной системы, предотвращающие наезд на препятствия и распознающие объекты в мертвых зонах, а также помощники, удерживающие авто в пределах разметки и предупреждающие о различных опасностях на проезжей части.
Ну и отдельный поклон японцам за мощную акустику от Bose с пятнадцатью динамиками — басит Infiniti QX80 так, что о ваших музыкальных предпочтениях узнают жители соседних кварталов. Ну и пусть знают: очень приятно, царь!