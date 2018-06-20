Очень приятно, царь: тест-драйв обновленного Infiniti QX80

Что уж там говорить, если и раньше японского богатыря, пусть даже с унылым взглядом и опущенным носом повсеместно пропускали на проезжей части. Одни — из уважения, другие — от сочувствия. А теперь, когда в Стране восходящего солнца услышали молитвы поклонников с просьбой показать этого слона пластическим хирургам, завистников и почитателей у него станет гораздо больше.

Еще бы, ведь косметологи перекроили таки грустное «лицо» Infiniti QX80, подтянув повыше оптику, которая вместе с новым рифленым капотом, получившим оригинальные ребра, придала автомобилю органичный, а вместе с тем агрессивный вид. Скажу больше: «здоровяк» явно похорошел — не в последнюю очередь благодаря рубленным формам бамперов и мастерски подретушированной решетке радиатора.

Все же саке при умелой дозировке вытворяет чудеса — задние повторители поворотов переехали на нижнюю кромку бампера, а противотуманки преобразились в элегантные горизонтальные секции. Отныне главный в семействе «фиников» внедорожник выглядит не просто большущим, но еще стильным и притягательным.

Максимум хрома и только светодиоды — вот, чем может похвастать обновленный QX80. Впрочем, не только художественным улучшайзингом будет он привлекать внимание потребителей.