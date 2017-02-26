Открылся официальный интернет-магазин Prology

Теперь вы можете купить навигационные, головные и комбо-устройства, видеорегистраторы и радар-детекторы, а мы доставим товар в любую точку страны бесплатно.
Оформить заказ очень просто:
• добавить товар в «Корзину»;
• выбрать населенный пункт;
• выбрать способ доставки;
• ввести адрес доставки;
• указать контактные данные.
Техника Prology представлена на рынке уже более 20 лет. Все это время мы поддерживаем идеальный баланс цены и качества, учитываем климатические условия при проектировании и прислушиваемся к мнениям и пожеланиям потребителей. Мы консультируем пользователей по телефону, осуществляем гарантийный ремонт нашей техники во многих городах России и регулярно выпускаем обновления ПО для наших устройств.
АО «Фирма «ММС» 127 220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 1А ОГРН 1 027 700 214 013
PR-служба компании «ММС»
+7 (495) 788-17-00
16+
На правах рекламы