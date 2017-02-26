Открылся официальный интернет-магазин Prology

Теперь вы можете купить навигационные, головные и комбо-устройства, видеорегистраторы и радар-детекторы, а мы доставим товар в любую точку страны бесплатно.

Оформить заказ очень просто:

• добавить товар в «Корзину»;

• выбрать населенный пункт;

• выбрать способ доставки;

• ввести адрес доставки;

• указать контактные данные.

Техника Prology представлена на рынке уже более 20 лет. Все это время мы поддерживаем идеальный баланс цены и качества, учитываем климатические условия при проектировании и прислушиваемся к мнениям и пожеланиям потребителей. Мы консультируем пользователей по телефону, осуществляем гарантийный ремонт нашей техники во многих городах России и регулярно выпускаем обновления ПО для наших устройств.

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PR-служба компании «ММС»

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