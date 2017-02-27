Как заправить полевую технику, не расплескав топливо

Электрические помпы Smart Power оказались незаменимыми устройствами при работе чуть ли не со всеми видами автомобильных жидкостей. И не только автомобильными!

Максим Строкер

Совершенно обыденная ситуация во время снегоходных покатушек: в бензобаке «квадрика» как всегда заканчивается бензин и нужно пополнить его запас, долив из канистры. Так, впрочем, случается и в случае с внедорожником в экспедиционной поездке, снегоходом, моторной лодкой, гидроскутером и т. п. У автора этих строк эта операция каждый раз вызывает раздражение. Как минимум потому, что каждый раз ты вынужден «ополаскивать» руки бензином, поскольку как ни старайся, а хоть слегка, но вляпаешься в него.

И практически гарантированно прольешь часть топлива мимо заливного отверстия. Даже при наличии «воронки». Хотя ее, чаще всего, под рукой как раз и нет. Кого как, а меня пролитый мимо цели бензин почему-то особенно выводит из себя. Прекрасно осознаю, что и без сотни грамм этой смеси углеводородов на квадроцикле или снегоходе хватает технической грязи, но ничего с собой поделать не могу — хочется, чтобы всего этого было поменьше. Однако до последнего времени считал, что подобные неприятности — из тех неизбежностей, что связаны с эксплуатацией что техники из категории «А», что любой машины в принципе. Как реагенты на зимней дороге или безмозглые «летчики» во время дождя. Но неожиданно оказалось, что выход давным давно придуман и умные люди уже вовсю используют такую штуку, как портативная помпа для перекачки бензина.

Так получилось, что знакомство с девайсами подобного типа началось у автора этого текста со штуковины под названием Smart Power, выпускаемых под брендом «Berkut». В руки мне попалась достаточно интересная новая яркая модель стоимостью чуть более двух тысяч рублей Smart Power SP-2000EP. Аппарат, как выяснилось, работает от пары «толстых» батареек типа D. Оказалось, что все-таки можно, черт побери, дозаправить своего железного «коника» под завязку не замочив рук, не пролив ни капли в начале заливки и не перелив на финише.

Практически за то же время (если не быстрее!), что и в ручном режиме. Просто откручиваем крышки у канистры и бака, погружаем заборную часть Smart Power в канистру, а его заправочный пистолет суем в отверстие бензобака. Нажимаем кнопку включения устройства и слышим жужжание моторчика насоса. Далее нажимаем на курок пистолета и горючая жидкость оказывается переправленной по адресу: конкретно эта модель Smart Power SP-2000EP в состоянии перекачивать до 9−10 литров жидкости в минуту, а электрической ёмкости от одной пары батареек хватит для перекачки до 4000 литров.

Погружная часть помпы где-то полметра, плюс длина гофрированного шлага около метра, — этой длины с запасом хватает, чтобы заправлять технику, если канистра находится на земле. Кстати, в комплект к помпе был приложен специальный накручивающийся фильтр, который может спасти ваш бак от попадания лишних соринок и загрязнений. Изучение бумажек с характеристиками устройства позволило выяснить, что оно может помочь не только с бензином. Дальнейшее исследование темы портативных помп показало, что только в ассортименте «Berkut» подобного рода устройств около 10 штук на любой вкус, цвет и кошелек.

Есть механические модели, причем пять устройств Smart Power с питанием от батареек самой разной конфигурации, производительности и стоимости. А также в линейке есть похожая на использованную нами помпу, только зеленая — SP-2010EP, которая может работать от прикуривателя автомобиля, и за счет более мощного моторчика ее скорость перекачки увеличена до 12 л/мин, а длина шланга аж 2,5 метра.

Заслуживают внимание также продвинутые высокопроизводительные агрегаты для работы с бочками 200 литров, с питанием от 12 Вольт или блоком питания от 220 В. Таким аппаратом можно легко оборудовать лагерь с парком техники для активного отдыха. Все помпы Smart Power разработаны для перекачки бензина, керосина, дизельного топлива, легких масел, антифриза, «незамерзайки», технической воды и прочего. Кстати, протестировать Smart Power SP-410EP при замене «незамерзайки» в бачке стеклоомывателя машины удалось моему коллеге ещё в прошлом году! Все знают, что заливка этой вонючей химии в малюсенькое заливное отверстие из пятилитровой пластиковой «бомбы» — занятие для обладателей идеального глазомера, а с помощью «умной» помпы самое то!

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27 февраля 2017
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