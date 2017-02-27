Как заправить полевую технику, не расплескав топливо

Совершенно обыденная ситуация во время снегоходных покатушек: в бензобаке «квадрика» как всегда заканчивается бензин и нужно пополнить его запас, долив из канистры. Так, впрочем, случается и в случае с внедорожником в экспедиционной поездке, снегоходом, моторной лодкой, гидроскутером и т. п. У автора этих строк эта операция каждый раз вызывает раздражение. Как минимум потому, что каждый раз ты вынужден «ополаскивать» руки бензином, поскольку как ни старайся, а хоть слегка, но вляпаешься в него.

И практически гарантированно прольешь часть топлива мимо заливного отверстия. Даже при наличии «воронки». Хотя ее, чаще всего, под рукой как раз и нет. Кого как, а меня пролитый мимо цели бензин почему-то особенно выводит из себя. Прекрасно осознаю, что и без сотни грамм этой смеси углеводородов на квадроцикле или снегоходе хватает технической грязи, но ничего с собой поделать не могу — хочется, чтобы всего этого было поменьше. Однако до последнего времени считал, что подобные неприятности — из тех неизбежностей, что связаны с эксплуатацией что техники из категории «А», что любой машины в принципе. Как реагенты на зимней дороге или безмозглые «летчики» во время дождя. Но неожиданно оказалось, что выход давным давно придуман и умные люди уже вовсю используют такую штуку, как портативная помпа для перекачки бензина.