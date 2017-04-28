Выбираем надёжный GPS навигатор — незаменимый помощник в дороге

Особую пользу он приносит любителям путешествий, прокладывая маршрут (вплоть до улицы и дома), даже с учётом пробок на дорогах. Но выбор зависит от того, что конкретно хочет каждый покупатель. Тем не менее, есть несколько моментов, которые принципиально важны в любом навигаторе.

Каким должен быть дисплей?

1. Размеры дисплея — от 4,3 до 7 дюймов. Самый маленький вариант будет не очень удобным, так как придётся напрягать зрение, для того чтобы что-то разглядеть, а самый большой будет занимать слишком много места. Лучший вариант — «золотая середина» (5−6 дюймов).

2. Разрешение экрана. Здесь совет один: берите навигатор с максимальным разрешением, так как качество изображения будет самым высоким.

3. Антибликовое покрытие — необязательный, но желательный пункт. Когда всё изображение «прячут» падающие на экран лучи света, о комфорте эксплуатации говорить не приходится.

Процессор

Это компонент, отвечающий за работу любого гаджета, а потому самый важный во внутренней комплектации. Его технические характеристики весьма разнообразны, поэтому посмотреть степень производительности лучше не на бумаге, а в работе.

Память

Оперативная память должна быть не менее 128 Мб (от этого зависит количество сохраняемых данных), а вот объём постоянной (встроенной) пусть вас не беспокоит — всегда можно купить карту памяти.

Навигационное ПО

Это и есть карты, которые периодически должны обновляться. Новый навигатор, чаще всего, идёт с бесплатными обновлениями в течение двух лет. Потом нужны новые карты — их придётся покупать. Если в навигаторе есть функция выхода в интернет (тоже очень важный пункт), обновление произойдёт автоматически.

Беспроводные интерфейсы

Данная функция необходима для получения информации о пробках. Она включает в себя Wi-Fi и Bluetooth-модули, GSM/GPRS модуль (требует собственную SIM-карту и подаёт данные самостоятельно). Во всех случаях включен Интернет, а потому идёт расход трафика. Проще в обращении будет первый вариант.

Основные характеристики для выбора озвучены, осталось выбрать подходящую модель. Для этого посетите портал сравнения цен www.aport.ru.

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