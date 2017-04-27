Первый тест-драйв нового поколения Chery Tiggo 5: чудеса на виражах

Тест-драйв китайского кроссовера на полигоне? Не смешите меня! Я до сих пор не без внутреннего содрогания вспоминаю, как несколько лет назад одна из ведущих компаний Поднебесной вывезла нас на подмосковный автодром, дабы мы там в полной мере оценили все достоинства ее нового детища. И что же? На скоростных прямых, в крутых поворотах — при наличии, естественно, солидной зоны безопасности, позволявшей немного заглянуть за грань разумного — все недостатки конструкции моментально полезли наружу как шило из мешка.

Естественно, я жду своей очереди на заезд с нетерпением и, не скрою, с некоторой опаской. А ну, как повторится печальный опыт? По большому счету, до этого момента все «пятерки» производили на меня достаточно благоприятное впечатление. Я даже уловил у них некое эволюционирование от поколения к поколению: предыдущий Tiggo 5, который сейчас продается в России, был явно и несомненно лучше FL. Продолжится ли этот тренд с выходом новой модели, или оборвется на взлете?