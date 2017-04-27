Первый тест-драйв нового поколения Chery Tiggo 5: чудеса на виражах

Фото: Вадим Устинов
Официальная презентация автомобиля прошла на Шанхайском автосалоне 19 апреля, а нам посчастливилось — да, да, именно так! — прокатиться на нем днем ранее. Именно поэтому кроссовер и был затянут в камуфляж как снаружи, так и внутри по самое не балуйся. Однако на ходовых качествах машины защитная раскраска отражаться вроде как не должна…
Вадим Устинов

Тест-драйв китайского кроссовера на полигоне? Не смешите меня! Я до сих пор не без внутреннего содрогания вспоминаю, как несколько лет назад одна из ведущих компаний Поднебесной вывезла нас на подмосковный автодром, дабы мы там в полной мере оценили все достоинства ее нового детища. И что же? На скоростных прямых, в крутых поворотах — при наличии, естественно, солидной зоны безопасности, позволявшей немного заглянуть за грань разумного — все недостатки конструкции моментально полезли наружу как шило из мешка.

Естественно, я жду своей очереди на заезд с нетерпением и, не скрою, с некоторой опаской. А ну, как повторится печальный опыт? По большому счету, до этого момента все «пятерки» производили на меня достаточно благоприятное впечатление. Я даже уловил у них некое эволюционирование от поколения к поколению: предыдущий Tiggo 5, который сейчас продается в России, был явно и несомненно лучше FL. Продолжится ли этот тренд с выходом новой модели, или оборвется на взлете?

Фото: www.autohome.com.cn

Наслаждаясь теплым китайским солнышком, пытаюсь разглядеть — что там скрыто под камуфляжем. Но декораторы постарались на славу — все самое интересное надежно упрятано от посторонних взоров. Кузов короче, чем у предшественника, от чего автомобиль выглядит крепко сбитым и очень пропорциональным. А клиренс вроде как не изменился — те же 190 мм.

Забегая чуть вперед, скажу — рассмотреть детали экстерьера удалось на следующий день, когда с выставочного образца сорвали покровы. Двухъярусные фары сразу напрягли — мне показалось, что их неожиданно куртуазный вид не очень гармонирует с классической, по-немецки лаконичной концепцией дизайна, которой стопроцентно соответствуют все остальные элементы. Однако же, если стилистика переднего бампера и охраняющих его с флангов подчеркнуто массивных ограждений противотуманок кажется европейской, то шестиугольник решетки радиатора и оформление задней части больше тяготеют к корейской традиции — прежде всего, я имею в виду двухконтурные многосекционные фонари.

Долго расписывать внутреннее убранство не буду — на стенде в машины не пустили, а на полигоне добрая половина салона была обезображена все тем же камуфляжем. Поэтому ограничусь лишь констатацией нескольких фактов. Отделочные материалы, включая кожу, неплохого качества. Посторонних неприятных запахов в салоне нет. У задних пассажиров места для ног достаточно — даже при вольготной посадке водителя у разместившегося за ним пассажира колени не продавливают спинку кресла.

На холостых оборотах звук мотора в салон не проникает — шумоизоляция на уровне. Вдавливаю педаль газа в пол — благо впереди достаточно длинная прямая — автомобиль резво уносится к повороту, отмеченному рядами покрышек. Да, прежним Tiggo такая динамика и не снилась — недаром под капотом новичка расположился 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель. Правда, про его мощность представители компании предпочитают не распространяться, и только в зарубежных источниках можно найти информацию о том, что она составляет порядка 148 л.с., а момент — в районе 205 Нм. Так оно или нет, но в рывке с места мотор очень даже не плох. Более того, вместо ожидаемого «китайского» жужжания он издает весьма плотный, мелодичный басовитый рокот, приятный слуху.

Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне, не медлит когда не требуется, и не торопится когда не нужно. То есть, при более-менее спокойном разгоне старается держать пониже обороты, а при интенсивном — передачи.

В повороты кроссовер входит без пугающих кренов, хотя до стоической выдержки BMW ему, конечно, далеко как от нас до Шанхая. Однако настройки подвески позволяют без особых опасений закладывать вираж до визга резины. Траекторию машина держит неплохо, в снос уходит предсказуемо. Правда, для драйверского азарта в качестве ушата холодной воды выступает абсолютно невесомый руль, не дающий строго дозировать усилие и с большей точностью выстраивать траекторию. Но в защиту китайских конструкторов можно сказать, что они тут не одиноки — та же Toyota, куда более именитый производитель, отличается своим наплевательским подходом к настройкам рулевого управления ничуть не меньше. Ну, по крайней мере, в Tiggo хоть нулевое положение угадывается…

В ускорении на ходу кроссовер ведет себя заметно хуже, чем при рывке с места — чтобы раскрутиться, двигателю требуется некоторое время, что оборачивается заметным запаздыванием реакции на нажатие педали газа. Да и скорость потом нарастает медленно, как бы нехотя.

Зато тормоза радуют. Вспоминая тот печальный опыт, о котором упоминалось выше, я боялся, что после пары-тройки кругов они напрочь откажут. Не тут то было. Tiggo раз за разом продолжает замедляться столь же уверенно, несмотря на то, что приходится ему не сладко — все без исключения испытатели пытаются выжать из его мотора и коробки максимум возможного.

Вылезаю из «пятерки» более-менее удовлетворенным. Машина, конечно же, не идеальна. Однако весьма неплоха даже по меркам «не-китайцев». Правда, никому не известно, с какими агрегатами она доберется до России — а это случится уже в следующем году. И что еще интересно: исполнительный директор Chery доктор Аннин Чен не шутя пообещал, что к 2018-му машина получит полный привод.

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27 апреля 2017
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