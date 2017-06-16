Как радар-детекторы адаптировали для работы в России

То холод, то жара, всегда тряска и часто повышенная влажность. В таких условиях приходится жить людям и выживать технике. Именно из-за особенностей нашего климата и дорожного полотна ведущие автопроизводители выпускают особые версии машин, специально адаптированные для работы в России. Но с жарой, стужей, тряской и слякотью приходится справляться на только авто, но и автогаджетам.

От тряски у них сбиваются настройки, слетает прошивка, разбалтывается разъем питания, происходят внезапные отключения. На жаре антирадары перегреваются, плывут их настройки, радары перестают ловиться. На морозе присоски дубеют, радар-детектор падает, возникают механические поломки.

При перепадах температур внутри корпуса конденсируется влага, что может привести к короткому замыканию. В итоге — частые поломки, пропущенные радары. А значит штрафы, расходы на ремонт или покупку новых гаджетов.