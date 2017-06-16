Как радар-детекторы адаптировали для работы в России

Как сэкономить и на штрафах, и на гаджетах, от них спасающих, и при этом не прогадать? Какие антирадары считаются надежными, а какие лучше не покупать? Сезон долгих поездок на машине уже стучится в двери. А значит пора разбираться, на какие гаджеты можно положиться, чтобы не нахватать штрафов?
Мирон Горин

То холод, то жара, всегда тряска и часто повышенная влажность. В таких условиях приходится жить людям и выживать технике. Именно из-за особенностей нашего климата и дорожного полотна ведущие автопроизводители выпускают особые версии машин, специально адаптированные для работы в России. Но с жарой, стужей, тряской и слякотью приходится справляться на только авто, но и автогаджетам.

От тряски у них сбиваются настройки, слетает прошивка, разбалтывается разъем питания, происходят внезапные отключения. На жаре антирадары перегреваются, плывут их настройки, радары перестают ловиться. На морозе присоски дубеют, радар-детектор падает, возникают механические поломки.

При перепадах температур внутри корпуса конденсируется влага, что может привести к короткому замыканию. В итоге — частые поломки, пропущенные радары. А значит штрафы, расходы на ремонт или покупку новых гаджетов.

Что делать? Доверять радар-детекторам, специально адаптированным для работы в России. В этом сезоне на отечественном рынке впервые появились радар-детекторы, обещающие служить в разы дольше и быть напорядок надежнее аналогов. Они редко ломаются и никогда не пропускают радары. Почему? Инженеры-разработчики полностью адаптировали эти приборы для работы в России.

Под корпусом этих антирадаров вы найдете множество ноу-хау, отвечающих за повышенную надежность приборов. Только в этих радар-детекторах плата залита влагозащитным компаундом. Только на платах этих радаров устойчивый к вибрациям монтаж повышенной точности. Лишь у них вы найдете способную выдержать повышенные температуры термосбалансированную разводку платы.

Новые антирадары специальной серии Russian Edition — всепогодные, вседорожные и реагирующие на все типы радаров. За механическую стойкость здесь отвечает специальный сверхпрочный пластик. Особая форма корпуса делает его одновременно прочным и гибким, устойчивым к ударным нагрузкам.

Эти и многие другие почти секретные ноу-хау, позволяют радар-детекторам SUPRA Russian Edition служить в несколько раз дольше, работать надежней и эффективней аналогов.Качество антирадаров SUPRA Russian Edition подтверждено многочисленными испытаниями и сертификатами авторитетных организаций.

Компания — первый и единственный производитель на нашем рынке, не побоявшийся пройти добровольную сертификацию по жестким требованиям нескольких ГОСТ.

Новые антирадары с блеском выдержали все испытания на вибростойкость, механическое воздействие, противодействие помехам и по праву называются полностью адаптированными для работы в России.

Каким жестоким испытаниям только не подвергали эти радар-детекторы профильные инженеры. Впрочем, смотрите сами наш видеоролик.

Как видите, надежность и долговечность удалось возвести в абсолют. Но этого мало. Радар-детекторы SUPRA Russian Edition не только самые надежные, но и самые помехоустойчивые! Ведь это не простые антирадары, а сигнатурные. Напомним, о чем речь. Бич любого радар-детектора — бесконечные ложные срабатывания на всевозможные помехи.

Сигнатурный радар-детектор знает «голос» всех радаров и всех помех и отделяет одно от другого. Реагирует он только на опасность, не отвлекая водителя ложными срабатываниями. Инженеры SUPRA потратили немало времени на разработку таких тихих, но эффективных антирадаров.

И теперь, когда сигнатурные антирадары пошли в серию, они стали вполне доступными. Очередная боль наших автомобилистов — ненавистные ложные срабатывания, излечена! Итак. новые радар-детекторы выдержат испытание не только огнем и водой, но и сильными помехами.

SUPRA всегда чутко улавливала тенденции рынка и быстро отвечала на запросы покупателей. Именно эта компания запустила в стране бум на видеорегистраторы. Ее инженеры справились с непобедимой до этого «Стрелкой». Вскоре они же решили проблему ложных срабатываний с помощью сигнатурного радар-детектора.

Сегодня популярные радар-детекторы этой марки стали в разы надежнее и долговечнее аналогов. Узнайте больше о преимуществах радар-детекторов SUPRA Russian Edition на специальном сайте, нажав сюда.

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19 июня 2017
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