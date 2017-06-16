Госдума одобрила тюремные сроки за непропуск «Скорой»

В первом чтении приняты депутатами Госдумы поправки в УК и КоАП, вводящие новые кары для автомобилистов. На этот раз речь идет о «препятствовании своевременному оказанию медпомощи». Его инициировала вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая в начале текущей сессии Госдумы. Со временем в соавторы этого нового «пакета Яровой» набилось несколько десятков депутатов.

Согласно поправкам, штраф в размере до 5000 рублей или арест на срок до 15 суток ждет тех, кто просто создает препятствия на пути врачей. В случае, если происходит задержка оказания медпомощи, на виновника должен быть наложен 30-тысячный штраф и он лишится водительского удостоверения на 1,5—2 года. Если же задержка прибытия «скорой» нанесла здоровью пациента урон, то в ход пойдет новая статья УК — ст. 124.1 — «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

В случае причинения пациенту вреда средней тяжести упрямцу будет полагаться штраф в размере 40 000 рублей и обязательные работы сроком до 360 часов или исправительные работы сроком до одного года. А если больной умер или получил тяжкий вред здоровью, то, по мысли Яровой и Кº, «непускальщика» надобно посадить на срок до четырех лет.