От нуля до семи: выбираем автокресло для самых маленьких

Фото avtovzglyad.ru
Настоящий ребенок, обычный автомобиль, 9 детских автокресел — от простого «табурета» за пару тысяч рублей до сложного ковша с 360-градусным разворотом. Портал «Автовзгляд» устроил самое масштабное потребительское испытание детских удерживающих устройств для автомобиля для самой популярной возрастной группы.
Светлана Алеева

У меня есть 1,5-годовалый 13-килограммовый сын (красавчик, правда?) и необходимость ездить с ним повсюду и всегда: от его поликлиник до моих магазинов. Мало кто из детей любит сидеть обездвиженным в детском автокресле, и мой не исключение. Но у нас нет выбора: помимо очевидной безопасности маленький ребенок без удерживающего устройства способен уползти куда угодно, врубить на полную кондиционер и свалиться на пол еще до того, как машина опасно дернется при резком торможении или, не дай Бог, попадет в серьезную аварию. А еще кресла, помимо необходимой безопасности, способно сделать поездки вполне терпимыми и даже веселыми или совсем отвратительными.

Мы с Саней вместе изучили 9 удерживающих устройств в наших ежедневных поездках: когда в окно печет солнце; когда для пятиминутного маршрута сажаешь ребенка в зимней одежде, а потом в то же кресло «на дальняк» — в легкой кофте; когда везешь сонного малыша с дачи поздно вечером и достаешь его у подъезда, моля небеса, чтобы не проснулся; когда кормишь в машине чуть ли не в пробке; когда ботинки грязные, а руки размазывают по обивке крошки печенья; когда настроения нет, а игрушки заброшены во все углы машины.

Фото startribune.com

Также я оценила кресла по десятку неинтересных Сашке параметров: маркость обивки и легкость ее стирки; удобство регулировки ремней и подголовников; возможность поставить на любое сиденье в машине; простоту и понятность установки и подсказки на корпусе; индикаторы правильной установки; перевод в режим «сон» в дороге. И составила свое личное мнение о комфорте ребенка в каждом кресле. Не оценивали только безопасность — это дело специальных организаций. За каждый параметр сиденью присваивалось от одного до десяти баллов, а по результатам оценки получились наглядная табличка и, конечно, рейтинг крутизны с подробными пояснениями и нашими небольшими приключениями.

За выводами можете сразу заглядывать в итоговую табличку а о том, что и как мы оценивали, читайте дальше. Любопытно, что некоторые модели, очень приглянувшиеся во время изучения и домашней примерки, оказались совершенно неудачными в машине и при езде, и наоборот. Так что примерка автокресла в магазине, увы, зачастую оказывается бесполезной.

Фото birminghammail.co.uk

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

Максимальный балл в этом тесте зарабатывали кресла с понятной подробной инструкцией на русском языке и с ясными цветными рисунками, с отделением для хранения инструкции на самом кресле, а также с возможностью найти текстовую инструкцию и видео установки в интернете. Минимальный — при отсутствии этих факторов.

За универсальность установки максимальный балл получили кресла, которые можно поставить на любое сиденье автомобиля — оба задних и переднее, закрепить и при помощи штатной системы автомобиля Isofix, и штатного ремня безопасности, в небольшом и относительно тесном автомобиле с сиденьями со средней боковой поддержкой (в нашем случае — SEAT Leon 2012 года выпуска).

Установка. В этом параметре некоторые достоинства оборачиваются недостатками (самые комфортные и хорошо оснащенные кресла — самые тяжелые, например), поэтому баллы тасовались. Кресла получали хорошие оценки за небольшой вес, удобство переноски/хвата, небольшую ширину при установке через дверной проем, подсказки на самом корпусе — наклейки, цветовые метки, индикаторы, очевидность и простоту установки, податливость установочных механизмов, наличие направляющих для скоб Isofix.

Фото thecarseatlady.com

При оценке посадки ребенка баллы отдавались за низкие подлокотники и небольшие боковины, большое расстояние до потолка машины, не подминающийся под попу центральный паховый ремень, возможность откинуть и зафиксировать ремни по сторонам для посадки, удобство и скорость пристегивания пряжкой, удобство системы вытягивания-затягивания внутренних ремней, хорошо зафиксированные и снимающиеся без снятия обивки внутренние валики и подушки, регулировку высоты сиденья и подголовника одновременно с ремнями под зимнюю одежду, наличие поворотного механизма.

Комфорт ребенка — параметр прежде всего субъективный — мы оценивали из «показаний» самого ребенка: насколько посадка нравится человечку, который еще не говорит. Когда мой сын не брыкался, не ныл, не вытягивался в струнку и не дергался, кресло получало пять баллов. Дополнительные баллы я раздавала за удобство посадки в зимней и летней одежде, правильно утопающую в подголовнике голову, отсутствие наклеек у глаз, высокую посадку, возможность изменить наклон спинки в нескольких положениях и изменение высоты сиденья без переустановки автокресла одним движением, за возможность установить козырек от солнца и держатели для бутылок и игрушек.

Для хороших оценок за обивку, она должна быть мягкая и приятная на ощупь, не собирающая пыль, без посторонних запахов, капли творожка можно оттереть влажной салфеткой, а пролитое ягодное пюре не должно быть заметным. За заметность капель от воды и слюней — минус балл. Дополнительный балл присваивался за органические материалы, перфорацию, вентиляцию и фактурность.

Фото ru.pinterest.com

Для того, чтобы получить максимальные баллы в категории «Уход», обивка должна по частям легко и понятно сниматься и надеваться на корпус кресла, надежно крепиться долговечными кнопками и липучками. Допустима стирка в стиральной машине.

За дизайн — привлекательную внешность в целом, стильный не царапающийся корпус, красивые нейтральные средние по оттенкам цвета, которые не надоедят через пару дней, цветные вставки, цветные кнопки, наличие различных вариантов отделки — мы начисляли по баллу.

В первой части теста речь пойдет о сиденьях для детей до года до семи лет — их набралось девять штук. Это самые популярные у покупателей группы 0/1 и ½ для детей весом от 0 до 18 кг и от 9 до 25 кг соответственно.

Coto Baby Solario

Честно сказать, в это кресло я влюбилась сразу, несмотря на то что опорная «нога» на днище ничем не зафиксирована и вываливается, когда несешь сиденье. Единственная весомая причина, по которой я не приобрету себе эту модель — наша привычка ездить с Сашкой вместе спереди, а Solario ставится только на заднее сиденье нашей машины при помощи Isofix и упора.

Фото avtovzglyad.ru

Coto Baby Solario — поворотное, как и Kurutto i3 от Ailebebe, однако во всем лучше. И у обивки (притягивает пыль как магнитом) помимо мрачного черного есть более веселые расцветки, и высота ремней регулируется вместе с подголовником, и устанавливается легко и интуитивно понятно — вообще у этого сиденья одна из лучших систем Isofix. Нравятся оранжевые кнопки различных регуляторов, их предназначение сразу понятно. У Solario самая удобная и заметная кнопка регулировки вылета внутренних ремней. Для инструкции предусмотрена ниша за удобной плотной крышкой.

Поворотный механизм — замечательный: во-первых, поворачивать и фиксировать ковш можно при любом наклоне кресла, которых аж четыре! Во-вторых, достаточно нажать кнопку, освободив фиксатор, и кресло крутится одной рукой. (По этой же причине сиденье не надо переустанавливать, чтобы превратить из люльки в автокресло для «взрослого» годовасика.) За счет этого сиденье удобно поворачивать даже в небольшой машине, несмотря на громоздкость, но вот повернуть лицом внутрь в компактном автомобиле, чтобы покормить, получается, как и у Kurutto, с трудом — спинка упирается в дверь.

Фото avtovzglyad.ru

Еще одна очаровательная особенность Solario, о которой мало кто заботится, — специальные резиночки-держатели для ремней на подлокотниках. Ремни очень легко вытягиваются при нажатии удобно расположенной кнопки и легко застегиваются, при этом не упираясь в ноги ребенка. На этом фоне даже обидно, что лямки склонны перекручиваться, как у китайского Rant. Посадка довольно высокая, чтобы не скучать в дороге.

В целом Coto Baby Solario — однозначно одно из лучших (и самых дорогих) кресел группы 0/1 на рынке. Хочется поменять переднее сиденье машины на «изофиксное», нежели подбирать другое кресло.

Britax Romer King II-ATS

Кресло сразу не понравилось обивкой — мало того что цвет невзрачно-серый, так еще и ткань лоснится и собирается в некрасивые складки. На такой материал достаточно слюной капнуть, чтобы появилось пятно, которое может остаться даже после высыхания.

Фото avtovzglyad.ru

Подозреваю, что летом ребенок может потеть с такой обивкой, а вентиляции не предусмотрено. Зато для инструкции имеется большой карман в спинке корпуса с удобной крышкой. Также инструкцию, как и видеоролик, можно найти в интернете.

Накладка, которая находится под спиной ребенка, болтается и мнется, и из-под нее выглядывает голый металл. Высота ремней регулируется вместе с подголовником без съема обивки, одной рукой, можно переставлять под сезонную одежду не вынимая малыша.

Фото avtovzglyad.ru

Сиденье представляет собой ковш, установленный на пластиковой базе, поэтому наклон спинки легко регулировать даже в дороге. Недостаток — не хватает вертикальной посадки, ребенок во всех позициях спинки как будто лежит.

Romer King II-ATS довольно тяжелое — около 10 кг, но хвататься для переноски за него удобно. Его можно поставить на любое сиденье, так как оно крепится штатным ремнем машины. Причем система самая удобная и понятная: ковш сиденья при нажиме на треугольные рычажки откидывается вперед, и в открывшейся просторной нише с дополнительной подсказкой ремень просовывается за секунду, кресло «закрывается», плечевая часть легко заводится за стильный держатель.

Увы, у этой схемы есть недостаток — при установке спереди в небольшом автомобиле откинутое сиденье упирается в потолок и оставляет мало пространства для маневра; на заднем ряду проще. Цветовых индикаторов правильной установки нет, но здесь просто невозможно совершить ошибку. Зато есть замечательный световой электронный индикатор правильного натяжения внутренних ремней!

Фото avtovzglyad.ru

Не надо проверять ладонью их «тугость»: стоит ребенку сесть в кресло, как под паховой пряжкой загорается красный сигнал, который становится зеленым (со звуковым сопровождением) при достижении правильного натяжения. Придется следить за батарейкой. Плечевые ремни откинуть некуда, приходится порой вытаскивать их из-под уже посаженного вертящегося ребенка, как и центральную пряжку. За счет невысоких боковин и наклона сажать малыша удобно, правда, высокое расположение сиденья заставляет проносить пассажира, «касая» головой потолка.

Ребенок в этом кресле ни разу не капризничал, возможно, в том числе за счет высокой посадки, которая позволяет глазеть по сторонам и оказываться вне солнечных лучей, несмотря даже на слишком «лежачую» позу.

Ducle Daily

Из корейского разноцветно-бежевого кресла с обивкой необычной фактуры Сашка впервые увидел дорогу практически как взрослый человек — настолько высока посадка.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Само собой, это обернулось некоторыми неудобствами при посадке, так как от невысоких бортиков сиденья до потолка нашего городского хетчбэка остается совсем мало места. Возможно, такая высокая посадка делается для того, чтобы приподнять ребенка от грязного пола, особенно, если машина имеет низкую посадку. Не совсем представляю, как этим креслом будет пользоваться семилетний ребенок, которому оно подходит по официальным параметрам — не будет ли он доставать макушкой до потолка.

Зато для младшего возраста — прекрасный вариант, причем начиная с самого рождения, так как в режиме люльки у Ducle два положения наклона и прекрасные анатомические вкладыши. Имеется нюанс, связанный с центральной пряжкой — ее широкие края могут упираться во внутреннюю сторону бедер. Зато за счет ее расположения она никогда не окажется под попой ребенка во время посадки.

Светлая обивка поздней осенью выглядит немного вызывающе, но за счет необычной плотной поверхности ткани (производитель уверяет, что это натуральный органический хлопок) пыль к ней не прилипает. В возрасте года-трех дети в машине перекусывают печеньем и молочкой, а не шоколадом, так что на светлом фоне пятна будут даже менее заметны. Это единственное кресло в нашем тесте, обивку которого можно стирать при температуре 90 градусов, что позволит убрать любые загрязнения.

А самое замечательное — белоснежная вкладка, которая используется для детей в возрасте от года до 4 лет, имеет «зимнюю» и «летнюю» стороны!

Для инструкции предусмотрен сетчатый кармашек на спинке — красиво, но не очень практично. Но на самом корпусе много понятных картинок-подсказок, в том числе треугольнички, обозначающие угол наклона. Есть даже индикатор наклона для люльки на внешней стороне подголовника.

Установка (при помощи штатного ремня безопасности) очень удобна — ремень легко проходит через широкое отверстие в пластиковой спинке вместе с рукой, а зажим, в отличие от многих конкурентов, четко фиксирует плечевую часть.

Ailebebe Swing Moon Premium

В это кресло Сашка сразу сел очень хорошо, весело стуча ногами по выступающей части подставки (которая к тому же защищает сиденье машины от грязи), колени удобно пришлись на изгиб сиденья.

Фото avtovzglyad.ru

А через полчаса уютно уснул, не имея ни малейшего шанса за счет глубокого наклона — причем изменить наклон можно прямо на светофоре — и внутреннего съемного подголовника уткнуться головой в грудь. Кресло явно подойдет родителям, перемещающимся с детишками на дальние расстояния.

Единственный небольшой недостаток — низкая посадка, глаза оказываются ниже оконной линии. Сажать удобно, но я осталась недовольна пряжками, которые надо уловчиться удерживать двумя пальцами.

Перед приятной поездкой пришлось немного помучиться с установкой высоты внутренних ремней — для этого надо сзади снимать фиксаторы и просовывать через щели в спинке. Установка становится несложной после нескольких попыток — обе части ремня автомобиля нужно протянуть через узкое отверстие, а затем плечевую часть цеплять за стоппер.

Фото avtovzglyad.ru

В обивке нравится двухцветный практичный дизайн, причем помимо черно-серого есть и другие стильные сочетания. Не очень нравятся веревочные крепления внутреннего подголовника и ручная стирка, хотя в любой стиралке есть ручной режим и с этим не должно возникнуть проблем.

Ailebebe Swing Moon — простое, легкое, универсальное и удобное, с приятным немарким дизайном, которое еще больше подойдет детям лет с трех и до семи.

Daiichi First 7

Даже удивительно, насколько Daiichi First 7 способно «ужаться», чтобы поместить в многочисленные удобные «коконы» новорожденного (даже накладок на ремни — два «возрастных» набора и предусмотрена возможность установить козырек от солнца), а затем расправиться для семилетнего ребенка. Тестовое кресло крепится штатным ремнем автомобиля, но за доплату можно приобрести базу Isofix.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Установка очевидна и довольно проста, если не считать узкого для ладони проема, блокировочная скоба тоже удобна. Но существенный недостаток — изменение наклона спинка возможно только до установки кресла, к тому же для этого необходимы две руки: одна держит рычаг на платформе, другая — двигает кресло, причем преодолевая тугое сопротивление.

Потрясающее и притом простое решение — на боковинах кресла размещены маленькие магниты, обитые тканью с подсказкой Buckle: к ним цепляются пряжки плечевых ремней, вместо того чтобы мешаться под спиной и попой.

Сажать ребенка удобно — за счет широкого сиденья и длинного и широкого тканевого «языка» на центральном ремне, который вытягивает пряжку вперед из-под попы малыша. Для выступающего ремешка регулировки ремней по вылету, который всегда торчит у моделей без кнопки, предусмотрено крепление пуговичкой.

Застегиваются ремни тоже очень легко. Высота лямок меняется вместе с положением подголовника одним движением, что также удобно, если нужно посадить ребенка в теплой одежде после поездки в менее объемных вещах. Высокая посадка тоже придется большинству детей по вкусу.

Инструкция у Daiichi First 7 не совсем наглядная: английский, корейский и русский языки не разнесены по отдельным разделам, а используются одновременно тремя предложениями.


Ailebebe Kurutto i3

Kurutto i3 — первое кресло с поворотным механизмом, которое я попробовала — и поняла, что несмотря на потрясающую идею и мою давнюю мечту о таком сиденье, нам с Санчесом такое не подойдет.

Фото avtovzglyad.ru

Во-первых, оно крепится безальтернативно с помощью IsoFix, которые в нашей машине есть только на задних сиденьях. А мы с Сашкой любим сидеть впереди, болтать, играть в ладушки и обсуждать пейзаж за окном, не говоря уже о том, что ребенка, сидящего рядом, намного проще успокоить и дать ему нужную вещь. По этой же причине «Курутто» теряет баллы за недостаточную универсальность.

Во-вторых, ковш с базой очень громоздкие: повернуть сиденье к проему, чтобы посадить ребенка (а так действительно ну очень удобно!) можно, а вот при развороте к маме для кормежки спинка не упирается в дверь из-за тесноты и кресло не фиксируется. Кстати, кресло вращается, это удобно при посадке и высадке малыша. Также ребенка можно покормить и поиграть с ним при движении в пробке.

Кресло тяжелое — 15 кг, установка не сложная, но пришлось смотреть видеоролик, так как инструкция не очень информативна (и кармашка для нее нет), однако цветные индикаторы неплохо помогают. Опорная «нога» занимает место на полу, которое я люблю забрасывать сумками, пакетами и игрушками, да и пассажиры заднего ряда не смогут выйти через эту дверь.

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, такое дополнительное крепление при установке с Isofix в отличие от якорного ремня у других моделей показалась мне в сравнении более удобной. Снимать кресло тоже трудно. Эта космическая штука для тех, у кого для детского автокресла отведено определенное место в машине — не наш случай. Хотя большинство пользователей каждый день автокресло из авто не вынимают.

Жалею, что подобного кресла у меня не было в первый год жизни сына (и просторного дорогущего джипа с «изофиксами» на переднем кресле) — за счет многочисленных съемных подушек и вставок новорожденный будет лежать там прекрасно, сажать и вынимать очень удобно, повернув кресло к «выходу», поворачивать к себе в случае плача, а ездила я все равно в основном с малышом на заднем сидении. При этом на возрастном-килограммовом рубеже сиденье можно то поворачивать как люльку, то — как уже «взрослое» группы ½, и останется оно с вами еще лет до четырех.

Несмотря на чашеобразное сиденье, кресло ставится полностью вертикально и позволяет смотреть в окошко.

Фото avtovzglyad.ru

Правда, обзор усложняют выступающие боковины подголовника (к слову, он не регулируется по высоте и довольно широк, так что дополнительный подголовник вынимать оказалось рано, при этом ремни поднимаются и опускаются одним движением отдельно — нужно только снять обивку с внутренней стороны спинки) с огромными нашивками (не наклейки!) с предупреждениями безопасности.

Пряжки надо держать двумя пальцами — они не фиксируются друг с другом, центральный ремень при посадке всегда оказывается под попой.

Выглядит кресло космически, хоть и немного мрачновато за счет абсолютно черного цвета, причем другие варианты окраски тоже темные. Грязь от ботинок на нем не будет заметна, зато размазанный творожок — да, и влажной салфеткой не сотрешь. К счастью, обивку можно стирать в машинке.

Rant Compass Denim

К этому китайскому креслу, оказавшемуся в общей куче в комнате, мой ребенок пошел целенаправленно и уверено, уселся и начал пытаться застегивать ремни безопасности. Оно действительно симпатичное — прежде всего, за счет «джинсовой» мягкой обивки и стильных вытачек, а вот черная пластиковая подставка быстро покрылась царапинами.

Фото avtovzglyad.ru

Обивка на молнии — самое оригинальное решение: очень удобно и симпатично, но, скорее всего, недолговечно. То же и с уходом — следы от йогурта просто так не сотрешь. Благодаря молниям это самая легкая для снимания обивка, но часто стирать я бы не стала — мне кажется, такой материал быстро затрется.

Первое впечатление затухает, когда начинаешь экспериментировать с регулировками — все делается с глухим дешевым звуком. Небольшой вес подтверждает, что кресло далеко от солидности, впрочем, в машину нести легко.

Самая раздражающая проблема в Denim — постоянно соскакивающий мягкий чехол на пряжке центрального ремня, который нельзя зафиксировать. Также есть претензии к подголовнику: его высота регулируется за счет крутилки, спрятанной за молнией на спинке, догадаться об этом без инструкции невозможно, а найдя нужную высоту, нужно закрутить «вентиль», придерживая болтающуюся во все стороны подкладку. Само собой, на уже установленном сиденье ничего не подправишь.

Фото avtovzglyad.ru

Третий недостаток — скользкие ремни постоянно перекручиваются под плечевыми накладками. Четвертый повод для раздражения — вкладки для малышей ничем не прикреплены и постоянно сдвигаются.

Для регулировки высоты ремней придется переставлять скобу и протаскивать лямки через прорези, зато «по вылету» они скользят легко. Никаких проблем с регулировкой наклона спинки во время движения — делается одной рукой. Установка в машине мне показалась ненадежной и не плотной — автомобильный ремень легко пропустить под обивкой за счет молний, а вот скоба-стоппер зажевывает ремень и натягивает слабо.

Siger Кокон Isofix

Это российское кресло внезапно оказалось очень неплохим. Во-первых, у него самая простая в установке система Isofix, включающая третью точку крепления — верхний страховочный трос Top Tether. Из днища просто вытаскиваются две тоненькие рельсы и вставляются в петли, при этом есть хорошо видимый индикатор правильной установки. И еще на корпусе много адекватных картинок, хотя наклейки «идут волнами» и уже отходят от пластика.

Фото avtovzglyad.ru

Во-вторых, наклон сиденья регулируется без переустановки за счет того, что в автомобильное кресло Siger упирается пластиковым корпусом.

Внутренние ремни широко раскидываются в стороны, а центральный чуть вытянут и немного выдвигается из ниши, что облегчает посадку ребенка в зимней одежде. К тому же по вылету ремни регулируются удобной кнопкой, а не скобой, которая прикрыта аккуратной насадкой. Одно из самых удобных застегиваний ремней за счет того, что пряжки плечевых ремней вставляются друг в друга, а не просто складываются вместе.

Фото avtovzglyad.ru

Внешне Siger выглядит достойно и солидно, хотя, как и другим российским маркам, ему свойственна пестрота — например, в нашем случае черно-серое сиденье было украшено буквами алфавита.

Еду-Еду KS-513 Lux

Модель KS-513 Lux — самый бюджетный вариант люльки для новорожденного, которое затем может стать креслом для ребенка вплоть до семи лет и это его серьезное преимущество.

Фото avtovzglyad.ru

В «Еду-Еду» — единственном в нашем масштабном тесте — можно переставить центральную пряжку, которая зачастую находится слишком близко к телу ребенка и усложняет посадку в зимней одежде. Чтобы поменять высоту плечевых ремней, нужно переставлять их в прорезях — проще простого.

Фото avtovzglyad.ru

Инструкция, состоящая из пары страниц мелким шрифтом, внезапно оказывается очень понятной, на корпусе сиденья есть подсказки-направляющие для крепления ремня. Плечевая часть фиксируется выдвижным стержнем на спинке — удобное решение.

В «Еду-Еду» тоже не захотели довольствоваться простым дизайном — на тесте у нас было зеленое кресло, разрисованное динозавриками, которые очень развлекали моего сына.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
20 ноября 2017
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