От нуля до семи: выбираем автокресло для самых маленьких

У меня есть 1,5-годовалый 13-килограммовый сын (красавчик, правда?) и необходимость ездить с ним повсюду и всегда: от его поликлиник до моих магазинов. Мало кто из детей любит сидеть обездвиженным в детском автокресле, и мой не исключение. Но у нас нет выбора: помимо очевидной безопасности маленький ребенок без удерживающего устройства способен уползти куда угодно, врубить на полную кондиционер и свалиться на пол еще до того, как машина опасно дернется при резком торможении или, не дай Бог, попадет в серьезную аварию. А еще кресла, помимо необходимой безопасности, способно сделать поездки вполне терпимыми и даже веселыми или совсем отвратительными.

Мы с Саней вместе изучили 9 удерживающих устройств в наших ежедневных поездках: когда в окно печет солнце; когда для пятиминутного маршрута сажаешь ребенка в зимней одежде, а потом в то же кресло «на дальняк» — в легкой кофте; когда везешь сонного малыша с дачи поздно вечером и достаешь его у подъезда, моля небеса, чтобы не проснулся; когда кормишь в машине чуть ли не в пробке; когда ботинки грязные, а руки размазывают по обивке крошки печенья; когда настроения нет, а игрушки заброшены во все углы машины.