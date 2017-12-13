Выбираем продвинутую автосигнализацию

Статистика МВД по угону машин в 2016 и 2017 годах полна оптимизма. Так, по данным отечественных правоохранителей, в последние пару лет супостаты похищают чуть более 30 тысяч авто ежегодно. Хотя цифры за 2012 год говорят о том, что преступность имела виды аж на 90 тысяч машин. Лично нам, кажется, что силовики выдают желаемое за действительное. А потому автовладельцам, как и прежде, стоит серьезно думать о защите своих «ласточек».
Дмитрий Зленко

Увы, но какого-либо универсального способа защиты от угонщиков — нет. Ставишь машину на ночь в гараж на охраняемой стоянке, но где гарантия, что ее не умыкнут с парковки торгового центра? Поставил дорогую спутниковую систему, но все знают, что такие комплексы элементарно глушатся. Впрочем, даже если хозяин назовет следователю точные координаты местонахождения своей похищенной машины, блюститель правопорядка едва ли поспешит осчастливить бедолагу.

Комплексный подход

Поэтому, чтобы минимизировать риски, необходим комплексный подход к защите своей машины. Это и охраняемая стоянка, и парковка у торговых и офисных центров под камерами, и индивидуализация машины… Но в основе, безусловно, должна быть современная сигнализация, которая способна не просто доставить воришкам хлопот, а и отразить их атаку.

Что продвинутого есть на рынке «охранок»: чтобы и взломостойкость машины была на высоком уровне, но при этом пользователю не приходилось часами изучать инструкцию к сигнализации, дабы настроить ее «под себя»? Протестировав охранную автомобильную систему Scher-Khan Mobicar 2, мы пришли к однозначному выводу, что лучшего сочетания по цене, качеству и функционалу на рынке попросту не найти. Судите сами.

Дружба со смартфоном

Автосигнализация с обратной связью и автозапуском Scher-Khan Mobicar 2 (Шерхан Мобикар) — это вам не просто «пищалка», которую любой более или менее толковый автоэлектрик нейтрализует за считанные минуты. И не банальный «охранник» с двусторонней связью. Главная его «изюминка» — это интеграция вашего смартфона в систему защиты автомобиля. Работает это так: на своё мобильное устройство вы скачиваете бесплатное приложение Mobicar, включаете на смартфоне Bluetooth, нажимаете пару-другую кнопок и вот уже ваш сотовый и охранный комплекс «друзья на век». Теперь, если ваш мобильник не будет присутствовать в автомобиле, мотор не запустить. То есть ваш смартфон превращается в своего рода метку.

И такая защита особенно актуальна, когда, например, в торговом центре злоумышленники вытащили у вас из кармана брелок с ключами. Пока вы совершаете покупки, они снимают с охраны ваш автомобиль, вставляют ключ в замок зажигания (или нажимают на кнопку, если у вас авто с системой безключевого доступа), пытаются завести, да не тут-то было!

К слову сказать, охранная автомобильная система Scher-Khan Mobicar 2 может водить дружбу с четырьмя мобильными устройствами, это очень удобно, особенно, если автомобиль используется то мужем, то женой, то их взрослыми детьми. Да, и еще: чтобы приложение работало, необходимо, чтобы на вашем мобильном устройстве стоял Android не ниже версии 4.4 или Ios 8. То есть в принципе, «шерхановское» приложение заточено и под работу с не совсем современными гаджетами.

Охранник, но не только

Кроме чисто сторожевых функций, автосигнализация Scher-Khan Mobicar 2 значительно расширяет функционал авто. Ну, например, если у вас зеркала с электроприводом, то при постановке на охрану зеркала автоматически сложатся, а при снятии с охраны — разложатся вновь. Или, скажем, выходите вы из магазина, увешанный пакетами: искать брелок в кармане и нажимать на кнопку явно неудобно. Но если ваше авто оснащено автосигнализацией с обратной связью Scher-Khan Mobicar 2, то при соответствующих настройках ваш автомобиль снимется с охраны сразу, как только вы к нему приблизитесь со своим телефоном. И тут же встанет на охрану, если вы отойдете от него на несколько метров. Если же в процессе движения перед вами возникнет аварийная ситуация и вы резко ударите по тормозам, то для привлечения внимания водителей позади идущих машин, автомобильная охранная система Scher-Khan Mobicar 2 (Шерхан Мобикар) заставит аварийную световую сигнализацию быстро-быстро мигать. А еще вам придет оповещение, если вашу «ласточку» будут грузить на эвакуатор, поскольку у этого «сторожа» есть датчик наклона.

Интуитивно понятный «брелок»

Как вы уже поняли, ваш смартфон для сигнализации Scher-Khan Mobicar 2 превращается в индивидуальную метку, без распознавания которой не получится запустить мотор. Но, кроме того, благодаря все тому же приложению, ваш мобильник — это еще и запасной брелок с расширенным функционалом по настройкам. Все меню на русском языке, интуитивно понятно настолько, что с ним справится даже абсолютная «блондинка»! Настроить чувствительность всех датчиков, настроить сценарии автоматического запуска мотора. Да-да, Mobicar 2 способен производить автозапуск по точному времени, по достижению определенной температуры (как минусовой, чтобы вы садились в прогретый автомобиль, так и плюсовой, чтобы жарким летним днем вы оказывались за рулем уже охлажденной кондиционером машины), при разряде аккумулятора (чтобы остатков батарее хватило на запуск движка, ну а дальше генератор вернет к жизни АКБ). И вот чтобы настроить дистанционный автоматический запуск, достаточно открыть приложение в смартфоне и пару раз тыкнуть по экрану. Пожалуй, более простого общения человека и сигнализации автомобиля, я еще не встречал.

Защита от код-граббера

В автосигнализации Scher-Khan Mobicar 2 реализована система современного шифрования AES128 с индивидуальными ключами шифрования. Это крайне надежная охранная автомобильная система с обратной связью, которая попросту не по зубам воровским код-грабберам (устройство, которое считывает и запоминает частоты, на которых «общается» брелок сигнализации с блоком управления).

Данный охранный комплекс подходит абсолютно для всех типов машин: его можно инсталлировать как на легковушки, так и на грузовики; как машины с бензиновым мотором, так и с турбированным дизелем; как на авто с безключевым доступом, так и с «олдскульным» замком зажигания.

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13 декабря 2017
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