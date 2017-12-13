Выбираем продвинутую автосигнализацию

Увы, но какого-либо универсального способа защиты от угонщиков — нет. Ставишь машину на ночь в гараж на охраняемой стоянке, но где гарантия, что ее не умыкнут с парковки торгового центра? Поставил дорогую спутниковую систему, но все знают, что такие комплексы элементарно глушатся. Впрочем, даже если хозяин назовет следователю точные координаты местонахождения своей похищенной машины, блюститель правопорядка едва ли поспешит осчастливить бедолагу.

Комплексный подход

Поэтому, чтобы минимизировать риски, необходим комплексный подход к защите своей машины. Это и охраняемая стоянка, и парковка у торговых и офисных центров под камерами, и индивидуализация машины… Но в основе, безусловно, должна быть современная сигнализация, которая способна не просто доставить воришкам хлопот, а и отразить их атаку.

Что продвинутого есть на рынке «охранок»: чтобы и взломостойкость машины была на высоком уровне, но при этом пользователю не приходилось часами изучать инструкцию к сигнализации, дабы настроить ее «под себя»? Протестировав охранную автомобильную систему Scher-Khan Mobicar 2, мы пришли к однозначному выводу, что лучшего сочетания по цене, качеству и функционалу на рынке попросту не найти. Судите сами.

Дружба со смартфоном

Автосигнализация с обратной связью и автозапуском Scher-Khan Mobicar 2 (Шерхан Мобикар) — это вам не просто «пищалка», которую любой более или менее толковый автоэлектрик нейтрализует за считанные минуты. И не банальный «охранник» с двусторонней связью. Главная его «изюминка» — это интеграция вашего смартфона в систему защиты автомобиля. Работает это так: на своё мобильное устройство вы скачиваете бесплатное приложение Mobicar, включаете на смартфоне Bluetooth, нажимаете пару-другую кнопок и вот уже ваш сотовый и охранный комплекс «друзья на век». Теперь, если ваш мобильник не будет присутствовать в автомобиле, мотор не запустить. То есть ваш смартфон превращается в своего рода метку.