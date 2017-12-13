Какие страшные беды грозят вашему авто в городе

Естественно, что в первую очередь любой автовладелец к проблемам городской эксплуатации отнесет платные парковки, пробки и прочие неприятности, напрямую бьющие по карману или отнимающие время. Однако есть и другие, пусть менее заметные, но куда более опасные моменты жизнедеятельности автомобиля в мегаполисе. Условно их можно разделить на три категории.

К первой относятся всевозможные технические поломки, связанные с особенностями городского движения. Из-за небольшого расстояния, на которое обычно перемещается машина, страдают прежде всего аккумуляторные батареи, которым элементарно не хватает времени для полной подзарядки. У двигателя, которому в зимнее время редко удается как следует прогреться до старта из-за вечной спешки хозяина автомобиля, также снижается ресурс.

Постоянный дерганый режим движения — старт, короткий интенсивный разгон, снова остановка — подсаживает не только коробку передач и сцепление, но и тормозные механизмы. Длительное стояние в пробках ведет не только к повышенному расходу топлива — что, в общем-то, полбеды — но и к образованию нагара на свечах.