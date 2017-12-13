Какие страшные беды грозят вашему авто в городе

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Современный мегаполис вряд ли можно считать здоровым местом для жизни. Причем это касается как человека, так и его верного друга и помощника — автомобиля. На долю железного коня в крупных городах выпадает множество напастей, причем не со всеми их них в принципе удается бороться.
Эдуард Раскин

Естественно, что в первую очередь любой автовладелец к проблемам городской эксплуатации отнесет платные парковки, пробки и прочие неприятности, напрямую бьющие по карману или отнимающие время. Однако есть и другие, пусть менее заметные, но куда более опасные моменты жизнедеятельности автомобиля в мегаполисе. Условно их можно разделить на три категории.

К первой относятся всевозможные технические поломки, связанные с особенностями городского движения. Из-за небольшого расстояния, на которое обычно перемещается машина, страдают прежде всего аккумуляторные батареи, которым элементарно не хватает времени для полной подзарядки. У двигателя, которому в зимнее время редко удается как следует прогреться до старта из-за вечной спешки хозяина автомобиля, также снижается ресурс.

Постоянный дерганый режим движения — старт, короткий интенсивный разгон, снова остановка — подсаживает не только коробку передач и сцепление, но и тормозные механизмы. Длительное стояние в пробках ведет не только к повышенному расходу топлива — что, в общем-то, полбеды — но и к образованию нагара на свечах.

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Зимний период добавляет своих специфических неприятностей. Едкая дрянь, которой щедро поливают улицы, разъедает, как известно, не только обувь. С огромным удовольствием она портит колеса и элементы подвески, а также кузовные детали. Оцинковка и антикоррозийка не могут долго сопротивляться натиску современной агрессивной химии. Кроме того, снег превращается под ее воздействием в липкую грязную жижу, которую необходимо регулярно смывать. А каждый заезд на мойку — пара царапин на лакокрасочном покрытии.

Вторую группу составляют риски, которым подвергает автомобиль сам водитель. Редкий ас сможет отъездить между бордюрами, бетонными тумбами, разделительными столбиками, заборчиками палисадников, и не задеть их. Даже парктроники и камеры заднего вида не дают полной гарантии от подобных эксцессов, поскольку все перечисленные выше неотъемлемые элементы городского пейзажа неведомым образом оказываются в слепой зоне. А чего стоят разлинованные парковочные места, на которых машины встают практически впритык друг к другу, и выходящие их них пассажиры поневоле бьют соседние авто дверями? Раз царапина, два царапина — пустяк. Но когда их набирается десяток, машина полностью теряет товарный вид.

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К третьей категории относятся умышленные повреждения, нанесенные собратьями по социуму. Не понравилось соседу, куда ты поставил свой автомобиль? Проколем колесо, или проведем гвоздем волнистую линию по дверям, разобьем яйца о лобовое стекло, или завернем узлом поводки дворников — изобретательность мелких пакостников не знает пределов. Поддавшая молодежь может пробежаться по крышам выстроившихся во дворе машин, красуясь перед подругами. Или просто расколотить стекло, проявив таким образом свою удаль.

Те самые девушки (да и мальчики тоже) из деревни, деревню из которых не вытравить еще пару поколений, запросто могут избавиться от ненужной вещи через окно, под которым ночует ваше авто. Бывали случаи, когда в крышу ничего не подозревавшей легковушки прилетали гантели и даже железный лом.

Так что владение машиной в мегаполисе — дело хлопотное и достаточно накладное. Со всех сторон злосчастному автомобилисту грозят разнообразные напасти. Но чтобы пересесть на общественный транспорт? Нет уж, черта с два!

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13 декабря 2017
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