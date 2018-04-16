Британцы выпустили детское кресло с подушкой безопасности

Главной особенностью новой модели детское автокресла является наличие целых двух подушек безопасности. При возникновении аварии сдвоенные «эйрбеги» открываются за 0,05 секунды, уменьшая силу удара на 55%. В большей степени подушки защищают голову и шейный отдел позвоночника ребенка. При этом сиденье обладает улучшенной боковой поддержкой, а для удобства еще и может разворачиваться на 360 градусов.

Цена такого детского автокресла в Великобритании составляет 550 фунтов стерлингов, что в переводе на наши деньги составляет без малого 50 000 рублей. Дорого? Еще как! Впрочем, здоровье ни за какие коврижки не купишь.

Кстати, не так давно портал «АвтоВзгляд» провел самые масштабные в России испытания детских автомобильных сидушек. О результатах тестов можно прочитать здесь.