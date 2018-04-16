Британцы выпустили детское кресло с подушкой безопасности

Британские специалисты из компании Maxi-Cosi в содружестве с производителем подушек безопасности Helite разработали автомобильное сиденье со встроенными «эйрбегами», предназначенное для перевозки детей ростом до 105 сантиметров.
Мирон Горин

Главной особенностью новой модели детское автокресла является наличие целых двух подушек безопасности. При возникновении аварии сдвоенные «эйрбеги» открываются за 0,05 секунды, уменьшая силу удара на 55%. В большей степени подушки защищают голову и шейный отдел позвоночника ребенка. При этом сиденье обладает улучшенной боковой поддержкой, а для удобства еще и может разворачиваться на 360 градусов.

Цена такого детского автокресла в Великобритании составляет 550 фунтов стерлингов, что в переводе на наши деньги составляет без малого 50 000 рублей. Дорого? Еще как! Впрочем, здоровье ни за какие коврижки не купишь.

Кстати, не так давно портал «АвтоВзгляд» провел самые масштабные в России испытания детских автомобильных сидушек. О результатах тестов можно прочитать здесь.

страхование, страховые выплаты, полис страхования, ущерб, безопасность дорожного движения, бездорожье, дорога, трасса
16 апреля 2018
493
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы