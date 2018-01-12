Как определить, сработают ли подушки безопасности на подержанной машине

Фото www.autoweek.com
В российской прессе периодически ходят слухи о том, что наши власти собираются запретить автомобили, не оснащенные подушками безопасности. Действительно, уже трудно себе представить полноценную машину без этой опции, и ее необходимость не вызывает сомнений. Однако насколько оправдана наша уверенность в том, что «аэрбэги» сработают в нужный момент?
Иван Флягин

Бесспорно, у всех, кто садится за руль не должно быть ни капли сомнений, что в экстремальной ситуации все системы безопасности среагируют в штатном режиме. В современных машинах электроника самостоятельно диагностирует исправность подушек безопасности, сканируя все узлы системы airbag. В случае обнаружения неисправности или некорректной работы, на панели приборов появляется соответствующий сигнал. У различных производителей он выглядит по-разному, но чаще всего это надписи airbag или SRS, либо значок с сидящим человечком.

Такой индикатор загорается в тестовом режиме при запуске мотора и если он не гаснет, в системе возникла проблема, хотя теоретически причина может быть и в простой неисправности лампочки. В любом случае это тревожный звонок и серьезный повод срочно обратиться в автосервис, где специалисты с помощью соответствующего оборудования проведут необходимую диагностику. А от различных способов справиться с этим самостоятельно лучше отказаться.

Больше всего опасений по этому поводу должно быть у владельцев подержанных автомобилей с приличным пробегом и неизвестной историей. Причем не стоит расслабляться, даже если о проблемах подушек безопасности молчит бортовой компьютер.

Чаще всего встречается две причины неисправности этой функции — окончание срока годности или отсутствие подушек в связи с тем, что они сработали и кого-то уже благополучно спасли. Не секрет, что в большинстве случаев на восстановелнии автомобиля, побывавшего в ДТП, стараются сэкономить по максимуму, и такой ремонт зачастую носит косметический характер. В такой ситуации установка дорогостоящих подушек безопасности обычно в планы не входит, а заставить молчать об этом бортовой компьютер, который контролирует их техническое состояние, специалисту совсем несложно. Способов имитировать работоспособность системы безопасности масса. Кроме того, вместо реальных подушек горе-мастера для маскировки могут подложить простой кусок ткани.

Так что риск купить машину без аэрбэгов на вторичном рынке крайне высок, поэтому при выборе авто с пробегом без квалифицированной помощи не обойтись. Все, что в такой ситуации может сделать простой покупатель — провести более тщательный визуальный осмотр салона, чтобы обнаружить подозрительные признаки.

Как правило, места, где должны быть спрятаны подушки, обозначены словом «airbag», если элементы интерьера с этой надписью не менялись при ремонте. В аварийном автомобиле в таких местах характерны неровные или слегка поврежденные кромки деталей на стыках, микротрещины или мелкие потертости и вмятины. Также должны вызвать подозрение разные цветовые оттенки отдельных частей интерьера. Обнаружив эти признаки, следует сразу же обратиться к квалифицированному специалисту. Кстати, gjhnfk «АвтоВзгляд» уже писал, каким образом можно распознать подержанную машину, побывавшую в ДТП.

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12 января 2018
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