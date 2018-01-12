Как определить, сработают ли подушки безопасности на подержанной машине

Бесспорно, у всех, кто садится за руль не должно быть ни капли сомнений, что в экстремальной ситуации все системы безопасности среагируют в штатном режиме. В современных машинах электроника самостоятельно диагностирует исправность подушек безопасности, сканируя все узлы системы airbag. В случае обнаружения неисправности или некорректной работы, на панели приборов появляется соответствующий сигнал. У различных производителей он выглядит по-разному, но чаще всего это надписи airbag или SRS, либо значок с сидящим человечком.

Такой индикатор загорается в тестовом режиме при запуске мотора и если он не гаснет, в системе возникла проблема, хотя теоретически причина может быть и в простой неисправности лампочки. В любом случае это тревожный звонок и серьезный повод срочно обратиться в автосервис, где специалисты с помощью соответствующего оборудования проведут необходимую диагностику. А от различных способов справиться с этим самостоятельно лучше отказаться.

Больше всего опасений по этому поводу должно быть у владельцев подержанных автомобилей с приличным пробегом и неизвестной историей. Причем не стоит расслабляться, даже если о проблемах подушек безопасности молчит бортовой компьютер.