Летние каникулы: куда отправиться на авто c детьми

Вот они — родные края. Наш экипаж благополучно пересек белорусско-российскую границу, и мы едем в Первопрестольную. Правда, не без отклонений от курса — привет, Смоленск! Традиционно наши дороги, а правильнее сказать, направления встречают отсутствием асфальта. Не могу сказать, что мы сильно скучали по ямам и рытвинам, но бороться с колдобинами нам не пришлось. Полноприводный рамный внедорожник родом из Страны восходящего солнца сдерживает их удары не хуже, чем борцы сумо во время поединка. Не дрожат ни кузов, ни коленки седоков.

Город-герой Смоленск — это центр с парками и фонатанами, окруженный крепостной стеной, памятники архитектуры и магазины, отсылающие в эпоху СССР. К примеру, ЦУМ здесь представляет собой «совковую» галантерею, где не то, что купить нечего, даже смотреть не на что. Зато туристам наверняка понравится местный базар, предлагающий все — от продуктов питания из той же Белоруссии до одежды, домашней утвари и всевозможных сувениров ручной работы.