Летние каникулы: куда отправиться на авто c детьми

Фото: Вячеслав Василенко
В ходе большого летнего автопробега на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport журналисты портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» преодолели свыше 2500 километров, проехав десятки городов России и Белоруссии. Пора возвращаться домой.
Вячеслав Василенко

Вот они — родные края. Наш экипаж благополучно пересек белорусско-российскую границу, и мы едем в Первопрестольную. Правда, не без отклонений от курса — привет, Смоленск! Традиционно наши дороги, а правильнее сказать, направления встречают отсутствием асфальта. Не могу сказать, что мы сильно скучали по ямам и рытвинам, но бороться с колдобинами нам не пришлось. Полноприводный рамный внедорожник родом из Страны восходящего солнца сдерживает их удары не хуже, чем борцы сумо во время поединка. Не дрожат ни кузов, ни коленки седоков.

Город-герой Смоленск — это центр с парками и фонатанами, окруженный крепостной стеной, памятники архитектуры и магазины, отсылающие в эпоху СССР. К примеру, ЦУМ здесь представляет собой «совковую» галантерею, где не то, что купить нечего, даже смотреть не на что. Зато туристам наверняка понравится местный базар, предлагающий все — от продуктов питания из той же Белоруссии до одежды, домашней утвари и всевозможных сувениров ручной работы.

По возвращению из республики Беларусь сюда определенно стоит заехать. Скоротать время в центральном саду и откушать национальные русские блюда в харчевне — обязательная программа. Как и прогулки по узким красивым улочкам с крафтовыми барчиками, многоярусными детскими площадками и «дискаунтерами». Не удивляйтесь: это модное слово пришло в Смоленск из Белоруссии, где так называют все, что угодно, лишь бы привлечь внимание покупателей якобы солидными скидками. Кстати, огромный внедорожник вполне себе легко маневрирует в ограниченном пространстве — рулить им и парковаться так же просто, как на обычной легковушке.

Жаль, но нам приходится возвращаться. Путешествие в компании с Mitsubishi Pajero Sport оставило самые яркие эмоции и незабываемые впечатления. К тому же, наш маршрут стал прямым доказательством того, что поездка на автомобиле в Белоруссию — будь то семьей с детьми или большой компанией — это бюджетный, а главное увлекательный отдых. О том, куда поехать, где остановиться и что посмотреть, читайте подробно в специальной рубрике портала «АвтоВзгляд» — «На каникулы».

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16 июня 2018
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