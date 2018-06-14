Как без малейших пробок пересечь на авто белорусско-польскую границу

Портал «АвтоВзгляд» в содружестве с коллегами из радио «Шансон» продолжает путешествие по самым удивительным уголкам Белоруссии на вместительном, экономичном и по-мужски привлекательном Mitsubishi Pajero Sport. Готовы к новым приключениям? Тогда вперед.
Настоящий внедорожник с рамой и полным приводом буквально заставляет аборигенов ломать себе шейные позвонки — в огромных лопухах боковых зеркал то и дело видно, как они оборачиваются вслед, провожая автомобиль взглядом.
Еще бы, ведь на такой машине можно доехать даже туда, куда сам Господь Бог забыл обронить свой взор при сотворении мира. Все возможные блокировки, «понижайка», завидные клиренс и управляемость без преувеличения делают Mitsubishi Pajero Sport лучшим в своем сегменте.
Правда, несмотря на все его качества, без очереди белорусско-польскую границу пройти, увы, не получится. Или получится? Только для этого вам потребуется проводник, способный договориться о «зеленом» коридоре с местными пограничниками. Такие «персонажи» появляются на таможне минимум пару раз в час — услуга объехать многокилометровый затор выльется в 5000 наших рублей.
Впрочем, нам пересекать европейскую границу не нужно. Лучше познакомимся с местными достопримечательностями. Начнем, разумеется, со знаменитой Брестской крепости. На территории огромного мемориального комплекса будет интересно прикоснуться к истории и взрослым, и детям.
Памятники павшим в Великой Отечественной войне, вечный огонь в их память, музей и братская могила — вот, что досталось нам от ожесточенных сражений с фашистскими захватчиками. После посещения крепости рекомендуем совершить вояж по здешним соборам и церквям, а также пройтись по легендарной улице Гоголя — аллее фонарей.
Чуть меньше 650 километров отделяют Брест от Витебска. На трассе полно автозаправочных станций и придорожных кафе. Дизельное топливо в переводе на наши деньги составляет 42 рубля за литр. Везде можно расплачиваться банковскими картами, хотя в нашем случае столь часто тратиться на «горючку» не приходится. Японский «проходимец» даже в режиме агрессивной езды поедает не больше 10 литров на сотню.
Чем же удивит автопутешественников Витебск, ежегодно принимающий многочисленных гостей знаменитого фестиваля «Славянский базар»? Тут вам и местный арбат с кучей маленьких кафе, ресторанов и бутиков, и набережная Западной Двины с ее прекрасными видами на реку, и россыпь красивейших святынь. Здесь находится один из старейших зоопарков республики, а картофельную бабку, сало и вареники местные кулинары готовят по особой рецептуре. В общем, міласьці просім.