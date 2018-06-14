Как без малейших пробок пересечь на авто белорусско-польскую границу

Настоящий внедорожник с рамой и полным приводом буквально заставляет аборигенов ломать себе шейные позвонки — в огромных лопухах боковых зеркал то и дело видно, как они оборачиваются вслед, провожая автомобиль взглядом.

Еще бы, ведь на такой машине можно доехать даже туда, куда сам Господь Бог забыл обронить свой взор при сотворении мира. Все возможные блокировки, «понижайка», завидные клиренс и управляемость без преувеличения делают Mitsubishi Pajero Sport лучшим в своем сегменте.

Правда, несмотря на все его качества, без очереди белорусско-польскую границу пройти, увы, не получится. Или получится? Только для этого вам потребуется проводник, способный договориться о «зеленом» коридоре с местными пограничниками. Такие «персонажи» появляются на таможне минимум пару раз в час — услуга объехать многокилометровый затор выльется в 5000 наших рублей.