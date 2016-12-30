У машин, отремонтированных дилерами в начале 2016 года, могут быть серьезные дефекты

По крайней мере, в этом уверен Сергей Осипов, директор по бизнес-консалтингу компании «Акзо Нобель Автопокрытия». По крайней мере в интервью, которое он дал ресурсу «АвтоБизнесРевю», речь идет именно об этом. По его словам, авторизованные дилерские центры в стремлении сэкономить стали массово закупать не просто дешевую продукцию, а «продукцию неизвестного происхождения». Понятно, что такая краска, как, впрочем, и другие ингредиенты, используемые в «малярках» при ремонте автомобилей, будет довольно быстро «линять», и машину придется перекрашивать. Однако «линька», как правило, случается после истечения гарантийных сроков на работы и материалы, а значит клиент будет вынужден платить второй раз. Или ездить на разноцветном авто. Правда сейчас, когда экономическая ситуация несколько стабилизировалась, дилеры стали возвращаться к проверенным поставщикам, утверждает г-н Осипов.

Хотя верится в это с трудом, учитывая, что даже при относительной стабилизации рынка, автовладельцы в массе своей отказываются от услуг официалов в пользу несертифицированных СТО и гаражных мастерских. И официалам, учитывая и катастрофическое снижение автопродаж, как-то надо выживать. В том числе и путем экономии на комплектующих. Поэтому, отправляясь в автосервис, тщательнее следите за тем, как и чем латают вашу «ласточку». Не стесняйтесь запрашивать документы на используемые детали и материалы.