Когда и зачем следует отключать ЕSР в автомобиле

До сих пор автор этих строк помнит испытанное чувство стыда за инженеров Volvo при виде кормы жигулевской «классики», бодро удаляющейся вдаль по раскисшей полевой дороге. Ведь за минуту до этого умная электроника полноприводной Volvo XC70 на зубастой зимней резине не позволила мне проехать в том же направлении даже 10 метров, напрочь «задушив» мотор и остановив машину. Полностью отключить вредную в той ситуации опцию было невозможно по определению. В большинстве же приличных современных авто имеется либо кнопка «ESP off», либо соответствующий пункт в меню электронных настроек транспортного средства. Как ни парадоксально, но даже с нажатой кнопкой ESP система курсовой устойчивости авто в большинстве случаев продолжает функционировать.
А отключается при этом противобуксовочная система — ASR, которая работает совместно с ESP, антиблокировочной системой ABS и прочими электронными ассистентами. Поскольку действуют они в комплексе, автопроизводители пишут про отключение ESP, чтобы не «грузить» автовладельца. Ведь, как правило, именно ASR эффективно мешает машине справиться с небольшим бездорожьем. В описанной выше ситуации под названием «унижение полноприводной Volvo» отключение этой системы решило бы все проблемы с проходимостью. Зимой, когда заледеневшая дорога с подъемом или засыпанный снегом выезд с парковки — дело чуть ли не ежедневное, отключение ESP может стать отличным подспорьем в «скользкой ситуации».