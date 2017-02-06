Когда и зачем следует отключать ЕSР в автомобиле

Алгоритм использования этого средства может быть следующий. Этап первый, когда еще ничего страшного не случилось, но на панели мигает лампочка срабатывания ESP, а машина почему-то не едет вперед, хотя мы жмем на газ. Для начала надо остановиться, выйти из авто и выяснить, что там под колесами и перед бампером. Если никаких существенных преград типа снежного бруствера не наблюдается, садимся за руль и не отключая ESP, но поставив передние колеса прямо «враскачк» пытаемся выскочить из скользкого плена. Не вышло? Отключаем ESP, позволяя ведущим колесам немного буксовать и пробуем проделать то же самое — «раскачка» вперед-назад при оборотах двигателя 2500−3000 в минуту (не больше, иначе можно еще сильнее закопаться).

Не помогает опять? Выходим и смотрим внимательнее подо все колеса — возможно где-то требуется отгрести в сторону горку снега или убрать ледяную глыбу (камень и т. п. ). Снова садимся за руль и если вокруг машины есть свободное место, пытаемся сдвинуть ее вбок с отполированного колесами места. Особенно удобно это делать если, если авто переднеприводное и оснащено обычным механическим «ручником», а не электронным «кнопочным» стояночным тормозом: затянул его, руль вбок и — газку. Если и на новом месте не помогла «раскачка», то остается уповать только на помощь извне — крепких прохожих, или другой машины с тросом.

Заметим, что по результатам опроса читателей портала «АвтоВзгляд» выяснилось следующее. 70% из них вообще никогда не пользуются кнопкой отключения ESP. Фактически это означает либо то, что они ни разу не застревали в гряз или снегу, либо застревали, но понятия не имеют, что могли бы выпутаться из ситуации нажав «ESP off».

Еще 14% из числа проголосовавших сообщили, что постоянно ездят с отключенной системой стабилизации. Надо полагать, она у них либо сломана, либо граждане мнят себя «шумахерами», которым электронные помощники не указ. В обоих случаях это — до первого ДТП на скользкой дороге.

И только 16% из числа наших читателей понимают, зачем нужна ESP и умеют правильно ею пользоваться. Они включают ее несколько раз в год. Именно столько раз среднестатистическому автовладельцу может потребоваться небольшое увеличение проходимости личной машины.