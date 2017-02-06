Когда и зачем следует отключать ЕSР в автомобиле

sf.co.ua
Многие автовладельцы твердо уверены, что чем больше в машине всевозможных электронных помощников, тем лучше. Однако есть ситуации, в которых вмешательство умных ассистентов только вредит делу.

Максим Строкер

До сих пор автор этих строк помнит испытанное чувство стыда за инженеров Volvo при виде кормы жигулевской «классики», бодро удаляющейся вдаль по раскисшей полевой дороге. Ведь за минуту до этого умная электроника полноприводной Volvo XC70 на зубастой зимней резине не позволила мне проехать в том же направлении даже 10 метров, напрочь «задушив» мотор и остановив машину. Полностью отключить вредную в той ситуации опцию было невозможно по определению. В большинстве же приличных современных авто имеется либо кнопка «ESP off», либо соответствующий пункт в меню электронных настроек транспортного средства. Как ни парадоксально, но даже с нажатой кнопкой ESP система курсовой устойчивости авто в большинстве случаев продолжает функционировать.

А отключается при этом противобуксовочная система — ASR, которая работает совместно с ESP, антиблокировочной системой ABS и прочими электронными ассистентами. Поскольку действуют они в комплексе, автопроизводители пишут про отключение ESP, чтобы не «грузить» автовладельца. Ведь, как правило, именно ASR эффективно мешает машине справиться с небольшим бездорожьем. В описанной выше ситуации под названием «унижение полноприводной Volvo» отключение этой системы решило бы все проблемы с проходимостью. Зимой, когда заледеневшая дорога с подъемом или засыпанный снегом выезд с парковки — дело чуть ли не ежедневное, отключение ESP может стать отличным подспорьем в «скользкой ситуации».

Алгоритм использования этого средства может быть следующий. Этап первый, когда еще ничего страшного не случилось, но на панели мигает лампочка срабатывания ESP, а машина почему-то не едет вперед, хотя мы жмем на газ. Для начала надо остановиться, выйти из авто и выяснить, что там под колесами и перед бампером. Если никаких существенных преград типа снежного бруствера не наблюдается, садимся за руль и не отключая ESP, но поставив передние колеса прямо «враскачк» пытаемся выскочить из скользкого плена. Не вышло? Отключаем ESP, позволяя ведущим колесам немного буксовать и пробуем проделать то же самое — «раскачка» вперед-назад при оборотах двигателя 2500−3000 в минуту (не больше, иначе можно еще сильнее закопаться).

Не помогает опять? Выходим и смотрим внимательнее подо все колеса — возможно где-то требуется отгрести в сторону горку снега или убрать ледяную глыбу (камень и т. п.). Снова садимся за руль и если вокруг машины есть свободное место, пытаемся сдвинуть ее вбок с отполированного колесами места. Особенно удобно это делать если, если авто переднеприводное и оснащено обычным механическим «ручником», а не электронным «кнопочным» стояночным тормозом: затянул его, руль вбок и — газку. Если и на новом месте не помогла «раскачка», то остается уповать только на помощь извне — крепких прохожих, или другой машины с тросом.

Заметим, что по результатам опроса читателей портала «АвтоВзгляд» выяснилось следующее. 70% из них вообще никогда не пользуются кнопкой отключения ESP. Фактически это означает либо то, что они ни разу не застревали в гряз или снегу, либо застревали, но понятия не имеют, что могли бы выпутаться из ситуации нажав «ESP off».

Еще 14% из числа проголосовавших сообщили, что постоянно ездят с отключенной системой стабилизации. Надо полагать, она у них либо сломана, либо граждане мнят себя «шумахерами», которым электронные помощники не указ. В обоих случаях это — до первого ДТП на скользкой дороге.

И только 16% из числа наших читателей понимают, зачем нужна ESP и умеют правильно ею пользоваться. Они включают ее несколько раз в год. Именно столько раз среднестатистическому автовладельцу может потребоваться небольшое увеличение проходимости личной машины.

кроссоверы
6 февраля 2017
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