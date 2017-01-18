Как избавиться от снега на машине без щетки и скребка

rutube.ru
Бывает, что зимой — в сильный мороз, из-за плохого самочувствия или просто по причине лени — совсем не хочется махать щеткой, чтобы избавить машину от насыпавшегося на нее за ночь снега. Традиционному зимнему занятию автовладельца есть сразу несколько альтернативных решений.

Максим Строкер

Пожалуй, самый распространенный способ, применяемый ленивыми автовладельцами, — тупо завести машину, пару раз «махнуть» стеклоочистителями и так ездить весь день. В принципе, сойдет, но опасно. Оставшийся на окнах снег уменьшает обзор, а подтаявший от тепла салона сугроб на крыше может в самый неподходящий момент съехать на лобовое стекло. Да и соседям по потоку отваливающиеся от вашей машины «снежки» вряд ли добавят удобства.

Поэтому имеет смысл применить второй способ, скоростной. Для этого выбираемся на ближайшую скоростную магистраль, в идеале на что-то вроде МКАД, и давим на газ, разгоняя машину до скорости, равной максимально разрешенной плюс 19 км/ч — чтобы не нарваться на штраф. Встречный поток на 100−119 кам/ч гарантированно сдует с кузова машины не успевший слежаться свежий снежок.

Если под боком отсутствует подходящая МКАД — не беда. В более-менее крупном городе в радиусе километра обнаружится хотя бы одна работающая автомойка. За символическую сумму в течение пяти минут мойщики собьют струей воды весь снег и лед с вашей машины. Без применения шампуней или прочей автохимии. Если мороз не очень сильный, можно даже не вытирать авто после этой процедуры.

matzav.com

Пока доедете до работы, салон прогреется и вода, случайно попавшая между уплотнителей дверей или в механизм их ручек, высохнет и впоследствии не замерзнет. Разве что лючок бензобака имеет смысл протирать насухо после любой мойки — он на морозе быстро замерзнет. Для совсем продвинутых ненавистников щетки, не желающих ни под каким предлогом выезжать на дороги общего пользования на засыпанной снегом машине, придумано высокотехнологичное решение. Называется она «садовый воздуходув». Это, фактически, большой фен (только без подогрева воздуха), с помощью которого в садах и парках по осени сдувают в кучи опавшую листву.

Для автомобильно-снегоочистительных целей вполне подойдут аккумуляторные электрические ветродувы. Очистка машины от снега с помощью ветродува больше напоминает игру, нежели серьезное занятие. Машина полностью освобождается от свеженападавших сугробов буквально за минуту-другую. В интернете полно видеороликов, наглядно демонстрирующих этот процесс.

Простенький корейский аккумуляторный ветродув вполне можно приобрести примерно за 2500 рублей. Хотя перфекционисты и эстеты вполне могут остановить свой выбор и на бензиновых моделях, и гораздо более дорогих электрических от европейских и американских брендов.

безопасность дорожного движения, снегоходы
18 января 2017
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