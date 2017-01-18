Как избавиться от снега на машине без щетки и скребка

Пожалуй, самый распространенный способ, применяемый ленивыми автовладельцами, — тупо завести машину, пару раз «махнуть» стеклоочистителями и так ездить весь день. В принципе, сойдет, но опасно. Оставшийся на окнах снег уменьшает обзор, а подтаявший от тепла салона сугроб на крыше может в самый неподходящий момент съехать на лобовое стекло. Да и соседям по потоку отваливающиеся от вашей машины «снежки» вряд ли добавят удобства.

Поэтому имеет смысл применить второй способ, скоростной. Для этого выбираемся на ближайшую скоростную магистраль, в идеале на что-то вроде МКАД, и давим на газ, разгоняя машину до скорости, равной максимально разрешенной плюс 19 км/ч — чтобы не нарваться на штраф. Встречный поток на 100−119 кам/ч гарантированно сдует с кузова машины не успевший слежаться свежий снежок.

Если под боком отсутствует подходящая МКАД — не беда. В более-менее крупном городе в радиусе километра обнаружится хотя бы одна работающая автомойка. За символическую сумму в течение пяти минут мойщики собьют струей воды весь снег и лед с вашей машины. Без применения шампуней или прочей автохимии. Если мороз не очень сильный, можно даже не вытирать авто после этой процедуры.