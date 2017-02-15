Как, чем и почему на подержанных шинах нужно мерить остаточную глубину протектора

Ведь с уменьшением глубины протектора сокращается способность каналов и канавок эффективно отводить воду из пятна контакта, что влечет опасность возникновения аквапланирования в дождь и слякоть. Кроме того, уменьшение высоты блоков протектора и стирание сцепных кромок приводит к заметному ухудшению сцепления в глубоком снегу и на снежном накате. В движении это проявляется в снижении реакций на руль, повышенной склонностью к заносу или сносу, а также ухудшению разгонной и тормозной динамики.

Но как проверить глубину износа своими силами? Ну. во-первых, подавляющее большинство современных шин несет на себе так называемый индикатор износа — протекторный блок, обычно расположенный в глубине продольных канавок шин. Если протектор сравнивается с уровнем индикатора — шину пора менять. Если же шина без индикатора, то лучше возить с собой миниатюрный и дешевый прибор с длинным название «Измеритель глубины профиля шин». С его помощью даже блондинка легко замерит глубину канавок протектора в различных частях шины.