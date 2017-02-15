Как, чем и почему на подержанных шинах нужно мерить остаточную глубину протектора

Сначала эксперты журнала «За рулем» испытали фрикционные шины Continental WinterContact TS860 с глубиной рисунка протектора 8 мм, а затем с истершимся протектором до остаточной глубины 4 мм и 2 мм. Снижение эффективности относительно новых шин составило свыше 10% и 20%, а физически тормозной путь увеличился примерно на 1,5 и 3 метра — более, чем критичные величины, особенно при экстренном торможении. И хотя в рамках опыта основные свойства резиновой смеси сохранились, надо понимать, что во время эксплуатации резина от пробега и возраста высыхает, теряет эластичность, становится жестче, то в реальной жизни снижение сцепления будет еще значительнее — показатели поведения шины ухудшаться еще на 5−7%. И если по гамбургскому счету. То покрышки с глубиной протектора меньше 4 мм использовать смертельно опасно. К тому же, именно это значение должна составлять минимальная глубина протектора зимних шин согласно техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Но и тут надо помнить, что износ половины протектора — с 8 мм до 4 мм — на зимней дороге увеличивает тормозной путь на 10−15%. Так стоит ли ездить на «издыхающей» резине, рискуя своей и чужими жизнями?
Ведь с уменьшением глубины протектора сокращается способность каналов и канавок эффективно отводить воду из пятна контакта, что влечет опасность возникновения аквапланирования в дождь и слякоть. Кроме того, уменьшение высоты блоков протектора и стирание сцепных кромок приводит к заметному ухудшению сцепления в глубоком снегу и на снежном накате. В движении это проявляется в снижении реакций на руль, повышенной склонностью к заносу или сносу, а также ухудшению разгонной и тормозной динамики.
Но как проверить глубину износа своими силами? Ну. во-первых, подавляющее большинство современных шин несет на себе так называемый индикатор износа — протекторный блок, обычно расположенный в глубине продольных канавок шин. Если протектор сравнивается с уровнем индикатора — шину пора менять. Если же шина без индикатора, то лучше возить с собой миниатюрный и дешевый прибор с длинным название «Измеритель глубины профиля шин». С его помощью даже блондинка легко замерит глубину канавок протектора в различных частях шины.