Атмосферный двигатель нельзя глушить сразу после поездки, чтобы не сокращать его моторесурс

Всем известно, почему нельзя глушить турбированный двигатель сразу после поездки. Однако редкий автовладелец в курсе, что и атмосферный силовой агрегат после остановки следует немного погонять на холостых оборотах. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что будет с мотором, если этого не делать.
Ефим Розкин

Дело в том, что когда мотор резко глушится, прекращает работать и водяной насос. А это приводит к тому, что детали двигателя перестают охлаждаться. В итоге они перегреваются и в камерах сгорания появляется нагар. Все это отрицательно влияет на моторесурс. Кроме того, сразу после выключения зажигания происходит отключения реле-регулятора, но генератор, который приводится в движение продолжающимся вращаться валом, продолжает подавать напряжение в бортовую сеть автомобиля. Что, в свою очередь, может негативно повлиять на функционирование электроники.

Поэтому не ленитесь, припарковав машину у дома, дать ее «помолотить» еще пару минут — хуже точно не будет.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
27 сентября 2017
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