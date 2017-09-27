Атмосферный двигатель нельзя глушить сразу после поездки, чтобы не сокращать его моторесурс

Дело в том, что когда мотор резко глушится, прекращает работать и водяной насос. А это приводит к тому, что детали двигателя перестают охлаждаться. В итоге они перегреваются и в камерах сгорания появляется нагар. Все это отрицательно влияет на моторесурс. Кроме того, сразу после выключения зажигания происходит отключения реле-регулятора, но генератор, который приводится в движение продолжающимся вращаться валом, продолжает подавать напряжение в бортовую сеть автомобиля. Что, в свою очередь, может негативно повлиять на функционирование электроники.

Поэтому не ленитесь, припарковав машину у дома, дать ее «помолотить» еще пару минут — хуже точно не будет.